Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。冬コーデのプライベートショットを公開し、ファンの視線を集めている。

■Acne Studiosの個性的ブルゾンが主役。リラックス感あふれる冬コーデの佐久間大介

今回の投稿では、ふわふわのニット帽からピンクのヘアをのぞかせた佐久間が登場。黒のタートルネックに、ペイント柄が印象的なAcne Studios（アクネ ストゥディオズ）のフリースジップアップブルゾン、ゆるめのワイドデニム、ベージュのシューズを合わせたラフな冬スタイルだ。首元にはチェーンネックレス、手にはチェーンウォレットを持っている。

笑顔でピースするショット、寒さで口元を隠した姿、帽子を深めにかぶった横顔ショット、勢いよく両手を上げて歩く後ろ姿など、全9枚の写真からは彼の自由で明るい魅力がのぞく。

■「寒いからすぐ車乗ったw」とゆるい一言も

投稿では「今日も親友と夜飯の後に少し歩いた！でも寒いからすぐ車乗ったw」と佐久間らしいざっくばらんなコメントも。「仕事終わりのリフレッシュ (^^)」と、夜のひとときを楽しむ様子が伝わる。

SNSでは「おしゃれ」「センス良すぎ」「私服も最高」「かわいすぎる」「ニット帽から出る長めのピンクヘアすき」「冬のさっくんは最強だ」「彼女目線なのやばい」など、多くの声が寄せられている。

