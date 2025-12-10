ETF売買動向＝10日前引け、野村ＡＩ７０、ＭＸナスダクが新高値 ETF売買動向＝10日前引け、野村ＡＩ７０、ＭＸナスダクが新高値

10日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比35.3％増の1761億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同41.7％増の1371億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ニッチトップ中小型日本株 <2050> 、上場インデックスＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジなし <2568> 、ＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ <1599> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ <2526> など58銘柄が新高値。日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> など11銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が3.02％高と大幅な上昇。



日経平均株価が206円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金907億5100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金795億6800万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が133億5600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が78億3800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が66億2100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が65億8600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が60億9200万円の売買代金となった。



