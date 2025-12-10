東証グロース（前引け）＝売り買い拮抗、カルナバイオ、アクアラインがS高 東証グロース（前引け）＝売り買い拮抗、カルナバイオ、アクアラインがS高

10日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数276、値下がり銘柄数269と、売り買いが拮抗した。



個別ではカルナバイオサイエンス<4572>、アクアライン<6173>がストップ高。豆蔵<202A>、アールプランナー<2983>、ノースサンド<446A>、アウトルックコンサルティング<5596>、松屋アールアンドディ<7317>は年初来高値を更新。サンバイオ<4592>、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>、ｊｉｇ．ｊｐ<5244>、グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＲＯＸＸ<241A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ラクサス・テクノロジーズ<288A>、ミラタップ<3187>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>など15銘柄が年初来安値を更新。ヘリオス<4593>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、Ａｍａｚｉａ<4424>、ｐｌｕｓｚｅｒｏ<5132>、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

