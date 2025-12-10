　10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 90751　　　34.6　　　 43350
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 13356　　　40.4　　　　5839
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7838　　　78.9　　　 51450
４. <1360> 日経ベア２　　　　6621　　　41.8　　　 143.4
５. <1321> 野村日経平均　　　6586　　 113.7　　　 52370
６. <1579> 日経ブル２　　　　6092　　　46.8　　　 466.6
７. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　3875　 19275.0　　　3583.0
８. <1540> 純金信託　　　　　3406　　　17.2　　　 20085
９. <1306> 野村東証指数　　　3383　　　 0.7　　　3548.0
10. <1542> 純銀信託　　　　　2829　　 288.1　　　 27820
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　2484　　　 1.7　　　　2563
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2317　　　73.2　　　 703.1
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　2225　　 263.0　　　　5249
14. <2036> 金先物Ｗブル　　　1192　　 130.6　　　170050
15. <1348> ＭＸトピクス　　　1140　　 352.4　　　　3535
16. <1398> ＳＭＤリート　　　1134　　 -34.7　　　2012.0
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　 817　　 115.0　　　 52190
18. <314A> ｉＳゴールド　　　 814　　　72.5　　　 313.0
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 770　　　57.8　　　　 235
20. <1489> 日経高配５０　　　 729　　　53.8　　　　2806
21. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 692　　　68.8　　　　2404
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　 683　　　 8.6　　　 773.7
23. <1545> 野村ナスＨ無　　　 645　　　18.3　　　 40570
24. <2244> ＧＸＵテック　　　 593　　　-0.8　　　　3179
25. <1615> 野村東証銀行　　　 537　　 -68.7　　　 515.9
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 522　　　-7.8　　　 66530
27. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 492　　 173.3　　　 60680
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 487　　 -73.7　　　2119.0
29. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 472　　　37.2　　　 349.4
30. <1487> 上場米債ヘ有　　　 458　　2762.5　　　 12685
31. <1330> 上場日経平均　　　 451　　　79.0　　　 52400
32. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 444　　 552.9　　　　1638
33. <1328> 野村金連動　　　　 436　　　93.8　　　 15735
34. <1541> 純プラ信託　　　　 402　　 195.6　　　　7641
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 355　　　20.7　　　 632.4
36. <1346> ＭＸ２２５　　　　 345　　 144.7　　　 52400
37. <1358> 上場日経２倍　　　 326　　 -22.0　　　 82310
38. <1308> 上場東証指数　　　 309　　　51.5　　　　3504
39. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 299　　　30.0　　　 11700
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 276　　　 7.0　　　 25825
41. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 272　　 361.0　　　 10440
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 267　　　-6.3　　　 30740
43. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 250　　　 2.5　　　　1201
44. <200A> 野村日半導　　　　 248　　 -62.5　　　　2345
45. <1356> ＴＰＸベア２　　　 245　　 150.0　　　 174.5
46. <1571> 日経インバ　　　　 228　　　10.1　　　　 415
47. <1550> ＭＸ海外株式　　　 219　　2333.3　　　　7140
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 215　　 -41.3　　　　1094
49. <2631> ＭＸナスダク　　　 209　　 242.6　　　 28735
50. <2516> 東証グロース　　　 208　　 -28.8　　　 524.2
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


