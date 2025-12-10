ETF売買代金ランキング＝10日前引け
10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 90751 34.6 43350
２. <1357> 日経Ｄインバ 13356 40.4 5839
３. <1458> 楽天Ｗブル 7838 78.9 51450
４. <1360> 日経ベア２ 6621 41.8 143.4
５. <1321> 野村日経平均 6586 113.7 52370
６. <1579> 日経ブル２ 6092 46.8 466.6
７. <1305> ｉＦＴＰ年１ 3875 19275.0 3583.0
８. <1540> 純金信託 3406 17.2 20085
９. <1306> 野村東証指数 3383 0.7 3548.0
10. <1542> 純銀信託 2829 288.1 27820
11. <2644> ＧＸ半導日株 2484 1.7 2563
12. <1568> ＴＰＸブル 2317 73.2 703.1
13. <1329> ｉＳ日経 2225 263.0 5249
14. <2036> 金先物Ｗブル 1192 130.6 170050
15. <1348> ＭＸトピクス 1140 352.4 3535
16. <1398> ＳＭＤリート 1134 -34.7 2012.0
17. <1320> ｉＦ日経年１ 817 115.0 52190
18. <314A> ｉＳゴールド 814 72.5 313.0
19. <1459> 楽天Ｗベア 770 57.8 235
20. <1489> 日経高配５０ 729 53.8 2806
21. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 692 68.8 2404
22. <1655> ｉＳ米国株 683 8.6 773.7
23. <1545> 野村ナスＨ無 645 18.3 40570
24. <2244> ＧＸＵテック 593 -0.8 3179
25. <1615> 野村東証銀行 537 -68.7 515.9
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 522 -7.8 66530
27. <1326> ＳＰＤＲ 492 173.3 60680
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 487 -73.7 2119.0
29. <1475> ｉＳＴＰＸ 472 37.2 349.4
30. <1487> 上場米債ヘ有 458 2762.5 12685
31. <1330> 上場日経平均 451 79.0 52400
32. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 444 552.9 1638
33. <1328> 野村金連動 436 93.8 15735
34. <1541> 純プラ信託 402 195.6 7641
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 355 20.7 632.4
36. <1346> ＭＸ２２５ 345 144.7 52400
37. <1358> 上場日経２倍 326 -22.0 82310
38. <1308> 上場東証指数 309 51.5 3504
39. <1547> 上場ＳＰ５百 299 30.0 11700
40. <2559> ＭＸ全世界株 276 7.0 25825
41. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 272 361.0 10440
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 267 -6.3 30740
43. <2865> ＧＸＮカバコ 250 2.5 1201
44. <200A> 野村日半導 248 -62.5 2345
45. <1356> ＴＰＸベア２ 245 150.0 174.5
46. <1571> 日経インバ 228 10.1 415
47. <1550> ＭＸ海外株式 219 2333.3 7140
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 215 -41.3 1094
49. <2631> ＭＸナスダク 209 242.6 28735
50. <2516> 東証グロース 208 -28.8 524.2
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
