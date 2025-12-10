戸嵜嵩大がファンクラブを開設「物理的に距離は離れるが、身近に感じていただけるようさまざまな発信を」

株式会社日テレWandsは9日（火）、ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズに所属するアウトサイドヒッター、戸嵜嵩大のオフィシャルサポーターズクラブを開設したことを発表した。

「FaveConnect」は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム。誕生日メッセージやブログ、ライブ配信やチャットにビデオ通話など、プランによって多彩な特典コンテンツを展開している。なおプランは2種類で、月額880円のLIGHTプランと8,800円で限定30名のVIPプランが用意されている。

戸嵜は、駒澤大学を経て2018年に東レアローズ（現・東レアローズ静岡）に入団。2020年にVC長野トライデンツに移籍し、2022年からは東京GBに在籍している。VC長野時代はインドネシアのクラブチームへの期限付き移籍した経験があり、今シーズンは12月からタイリーグのダイアモンドフードVCに短期レンタル移籍することが決まっている。

2度目の海外挑戦で日本を離れる戸嵜だが、今回のファンクラブ開設にあたり以下のコメントを発表している。

「この度、ファンクラブを開設させていただくことになりました。いつも支えてくださる皆さまに、より戸嵜のことを知っていただき、そしてこれまで以上に応援していただけるようなファンクラブにしていきたいと考えています。また、これから海外に挑戦していく中で、ファンの皆さまとは物理的な距離が離れてしまいますが、身近に感じていただけるようさまざまな発信をしていきたいと思っています。一緒に、楽しく温かいファンクラブにしていけたら嬉しいです！！」