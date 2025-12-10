USJ、『名探偵コナン・ワールド』リアル脱出ゲームは劇場版の前日譚 世良真純＆萩原千速＆横溝重悟も登場【ストーリーなど詳細】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、2026年1月30日から期間限定でイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催する。その中から『名探偵コナン・ワールド』内の脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ〜）』のストーリーがこのほど公開された。
【写真】めっちゃ美味そう！USJ『コナン』レストランのメニュー
「名探偵コナン」の世界で自らの足と頭脳を使って謎を解き進める、究極のリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕(プロローグ)〜』は、劇場版の最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)」（2026年4月10日公開予定）と連動。
今回も、劇場版の前日譚となる完全オリジナル・ストーリーで展開。「江戸川コナン」、「毛利蘭」、「毛利小五郎」、そして劇場版での活躍にも期待が高まる女子高生探偵「世良真純」、神奈川県警の「萩原千速」、「横溝重悟」が登場する。
事件に巻き込まれたゲストは、前代未聞の危機から生き残るために登場人物たちと連携し、目の前で繰り広げられる“超リアル”な「世良」、「蘭」、「小五郎」たちのド迫力のアクションに大興奮しながら、爆破を阻止するため施設内を巡り真犯人を突き止めていく。
■ストーリー
新たに設立された「鈴木財閥スマートモビリティ研究所」の新技術発表イベントに招待されたあなた。会場には、コナンや小五郎、蘭、世良の姿も。しかし開始を待つ施設に届いたのは、驚愕の脅迫メールだった…!!「1時間以内に要求に応じなければ、研究所を爆破する――」施設は大混乱に陥り、大量のドローン爆弾が上空にあることも発覚。さらに、参加者全員に配られた“あるモノ”にも起爆装置が仕掛けられ、一人でも逃げようとすれば、全員が爆発に巻き込まれてしまうというのだ!!さあ、あなたを含む参加者全員が人質となった緊迫感MAXの危機を切り抜け、ドローン攻撃を阻止、真犯人を暴くことができるか!?
・期間：2026年1月30日（金）〜6月30日（火）
・場所：ステージ 18
・アトラクション形式：リアル脱出ゲーム
■『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕(プロローグ)〜』チケット情報
・チケット価格：3200円〜（1人／税込）
・販売場所： ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア
・販売開始： 2025年12月11日（木）12:00〜
・販売場所：ローソンチケット（WEB のみ）、株式会社JTB
・販売開始：2025年12月18日（木）12:00〜
■『名探偵コナン・アトラクションスペシャル』チケット情報
「名探偵コナン」の3つのアトラクションを満喫できるスペシャルチケット
・チケット価格：6400円〜（1人／税込）
・販売場所： ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア
・販売開始： 2026 年1月13日（火）12:00〜
・販売対象期間：入場日2026年2月22日（日）〜6月30日（火）
・対象アトラクション：『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕(プロローグ)〜』、『名探偵コナン×ストーリー・ライド〜激走の自動運転（オートドライブ）〜、『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石（ジュエル）〜』
（C）原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
TM & （C） 2025 Universal Studios. All rights reserved.
