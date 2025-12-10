【＃クロームでみつけてメガシンカ】 12月28日まで開催

Google Chromeとポケモンによる体験型キャンペーン「＃クロームでみつけてメガシンカ」が12月28日まで開催されている。

「＃クロームでみつけてメガシンカ」は、Google Chromeのレンズ検索を使って参加できる体験型キャンペーン。ポケモン最新ゲーム「Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」とコラボレーションしており、日本全国の観光スポットやビルの壁面、バス停など様々な場所にメガシンカポケモンが出現する。

さらに、Xでは自分だけのメガシンカ調査カードとポケモン登録証が手に入る。全国の街中に出現する全47種類の中には、身体の一部しか見えていないポケモンもいるため、Google Chrome のレンズ検索で何のポケモンか調べながら、ポケモン調査のぼうけんを楽しむことができる。

【参加方法】 Google Japanの公式X（@googlejapan）をフォローする プロフィールに固定されているキャンペーン投稿をリポストし、自分だけの「メガシンカ調査カード」をゲット！ ポケモンを発見したら、Google Chromeのレンズ検索でポケモンを大きく撮影し、検索結果をスクリーンショット 投稿にハッシュタグ「#クロームでみつけてメガシンカ」と Google Japan の公式アカウントをメンションして、スクリーンショットをXに投稿 発見したポケモンのスタンプとポケモン登録証をゲットして、自分だけのメガシンカ調査カードを完成させよう！ みつけたポケモンの種類によって、メガシンカ調査カードのデザインが変化していくかも……!?

※詳細はGoogle Japan公式Xで確認できる。

主なメガシンカポケモン 出現場所

龍泉洞

所在地：岩手県下閉伊郡岩泉町、運営：岩泉町

出現期間：11月17日（月）～12月28日（日）

出現するメガシンカポケモン：メガカイリュー

理由：龍泉洞は龍が飛び去ったあとにできた穴であるという伝説を持つことから、ドラゴンタイプのポケモンである「メガカイリュー」の出現場所に選ばれた。

□龍泉洞のページ

あぶくま洞

所在地：福島県田村市滝根町、運営：田村市滝根観光振興公社

出現期間：11月17日（月）～12月28日（日）

出現するメガシンカポケモン：メガガルーラ

□あぶくま洞のページ

梅田スカイビル・空中庭園展望台

所在地：大阪府大阪市北区

出現期間：11月17日（月）～12月28日（日）

出現するメガシンカポケモン：メガチルタリス

理由：「メガチルタリス」はフェアリータイプのポケモンで、大空をゆったりと飛ぶという特徴から出現場所として選ばれた。

□梅田スカイビル・空中庭園展望台のページ

富士山レーダードーム館

所在地：山梨県富士吉田市新屋

出現期間：11月17日（月）～12月28日（日）

出現するメガシンカポケモン：メガアブソル

理由：気象観測や防災を学べる富士山レーダードーム館は、わざわいポケモンで災害を予知するといわれている「アブソル」にちなみ、メガシンカした「メガアブソル」の出現場所として選ばれた。

□富士山レーダードーム館のページ

グラバー園

所在地：長崎県長崎市南山手町、運営：長崎南山手グラバーパートナーズ

出現期間：12月1日（月）～12月28日（日）

出現するメガシンカポケモン：メガデンリュウ

理由：「ながさき未来応援ポケモン」としてデンリュウが就任していることと、「メガデンリュウ」はしっぽの先が光り輝く特徴があることから、長崎の美しい夜景も楽しむことができる代表的な観光地のひとつであるグラバー園が出現場所として選ばれた。

□グラバー園のページ

門司港レトロ

所在地：福岡県北九州市門司区港町、門司港レトロ観光 9 施設運営：門司港共創プロジェクトチーム共同事業体）

出現期間：12月1日（月）～12月28日（日）

出現するメガシンカポケモン：メガサーナイト

理由：2021年から、門司港レトロ地区に「サーナイト」が描かれた「ポケふた」（ポケモンがデザインされたマンホール蓋）が設置されていることから、「メガサーナイト」が出現する場所として選ばれた。

□門司港レトロのページ

黒潮の森 マングローブパーク

所在地：鹿児島県奄美市住用町、運営：株式会社マングローブ公社

出現期間：12月1日（月）～12月28日（日）

出現するメガシンカポケモン：メガウツボット

理由：国内有数の広大な面積を誇るマングローブ原生林のある黒潮の森 マングローブパークが、大きな葉やツルが特徴のくさタイプのポケモン「メガウツボット」の出現場所として選ばれた。

□黒潮の森 マングローブパークのページ

国営讃岐まんのう公園

香川県

出現期間：11月29日（土）～

出現するメガシンカポケモン：メガヤミラミ

渋谷ストリーム前 稲荷橋広場

東京都

出現期間：12月16日（火）～

出現するメガシンカポケモン：メガライチュウX・Y

グランデコスノーリゾート

福島県

出現期間：今後公開予定

出現するメガシンカポケモン：メガルカリオ

※本キャンペーンに関して、各施設へのお問い合わせはお控えください

(C)2025 Pokémon.

(C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。