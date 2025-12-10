ジョニー・デップ約30年ぶり監督復帰作『モディリアーニ！』より日本版ポスターや予告、場面写真が解禁
ジョニー・デップの約30年ぶりの監督復帰作となる映画『モディリアーニ！』が、2026年1月16日より全国公開されることが決まった。併せて、日本版ポスター・予告、場面写真が解禁となった。
【動画】モディリアーニの狂気と情熱を描く予告
本作は、芸術家モディリアーニの人生を変えた激動の3日間を描く。長年の友人アル・パチーノの声かけから実現した、『ブレイブ』（1997）以来約30年ぶりのジョニー・デップ監督作。デップは先日8年半ぶりに来日を果たし、本作がジャパン・プレミア上映された。
1916年、戦火のパリ。才能にあふれながらも批評家に認められず作品も売れなかった、酒と混乱の日々を送る芸術家モディリアーニ。キャリアを捨て、この街を去ろうとしたその時、仲間とミューズの存在が彼を引き止める。人生を変える運命とも言うべき“狂気と情熱の3日間”が始まる。その先に待つのは、破滅か、それとも再生か―。画家や彫刻家としてフランス・パリで活動していたが、不摂生な生活による貧困、肺結核、薬物依存などにより35歳で亡くなったイタリア人芸術家アメデオ・モディリアーニの人生を変えた激動の3日間を描く。
予告編は、アル・パチーノ演じる米国人コレクター、モーリス・ガンニャがモディリアーニを評して「彼は画家にすらなれないかも」と不穏な一言を放つ場面から幕を開ける。本作が描くのは、1916年、激動のパリを駆け抜けたイタリア人画家モディリアーニの狂気と情熱が渦巻く3日間。パリの街路を疾走し、美しいステンドグラスを突き破り、レストランではウエーターと衝突する。破天荒そのものの生活のなかで、モデルに瓶を投げつけられても笑っている、その無軌道な魅力とハングリー精神あふれるエネルギーが描かれる。
場面写真では、道端で自らの絵を売るモディリアーニの姿、彼の恋人や友人たち、そしてモーリス・ガンニャ（アル・パチーノ）が切り取られており、モディリアーニの運命を揺らす予感を漂わせている。
映画『モディリアーニ！』は、2026年1月16日より全国公開。
