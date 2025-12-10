倦怠期カップルの想像を絶する運命を映し出したボディ・ホラー『トゥギャザー』メインビジュアル＆予告編解禁
オーストラリア出身の新人監督マイケル・シャンクスによるホラー映画『トゥギャザー』が、2026年2月6日より全国公開となることが決まった。併せて、メインビジュアルと本予告が解禁となった。
【動画】恋愛共依存ボディ・ホラー『トゥギャザー』本予告
本作は、“離れたいのに、離れられない”恋愛共依存ボディー・ホラー。恐怖映画のサブジャンルであるボディー・ホラーの〈身体の突然変異〉と恋愛の〈共依存〉を融合させ、倦怠（けんたい）期に差しかかったカップルがたどる想像を絶する運命を、スリルとサプライズ、ブラックユーモア満載で描く。
長年連れ添ってきたミュージシャン志望のティムと小学校教師のミリーは、住み慣れた都会を離れ、田舎の一軒家に移り住む。ところが森で道に迷い、不気味な地下洞窟で一夜を過ごした直後から、ふたりの穏やかな日常が暗転。ティムは突然意識が混濁し、身体が勝手に暴走する奇妙な症状に悩まされ、気持ちがすれ違いがちだったミリーとの関係が危うく揺らぎ出す。やがて、その異変はミリーの身にも勃発。目に見えない磁力に引き寄せられるかのように互いを求め合うその想像を絶する現象は、ふたりが一緒に育んできた愛と人生すべてを侵蝕していく…。
『パラサイト 半地下の家族』などカンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞作の北米配給権を6年連続で獲得した配給会社NEONが、全米大ヒットを記録したホラー映画『ロングレッグス』に続いて目を付けた本作。インディペンデント映画が集まり多くの業界人が注目していることで知られるサンダンス映画祭でお披露目された際には、名だたる配給会社が激しい争奪戦を繰り広げたことでも話題となった。
恋愛の深層心理をリアルに追求した本作を手がけたのは、NEONが本作で異例の大型契約を結び、すでにA24製作の次回作が決定しているオーストラリア出身の新人監督マイケル・シャンクス。
メインビジュアルは、主人公カップルのティムとミリーの手が互いの腕に入り込んでつながった衝撃のビジュアル。キャッチコピーに掲げられたのは、どこか不気味な「私たちはもう始まっている」という一文。“何か”が始まってしまったふたりの離れられない恐怖の表情が印象的なデザインとなっている。
予告編では、ふたりに異変が起こったのは、散歩中のハプニングで落ちた洞窟からであることが判明。はじめに足がくっつき、次に唇がくっつき、やがてメインビジュアルで分かるとおり、腕がくっつき出し…。意思に反して互いの体が呼応するように強く引かれ合いながらもあらがおうとするティムとミリー。倦怠期のふたりに試される絆は、この壮絶な運命を超えられるのか。洞窟に隠された秘密とは？ そしてふたりの奇妙な愛の結末とは―？
映画『トゥギャザー』は、2026年2月6日より全国公開。
