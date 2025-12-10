【今夜放送】『2025 FNS歌謡祭』第2夜タイムテーブル！ キンプリ、timeleszら出演
嵐の相葉雅紀と井上清華アナウンサーが司会を務める『2025 FNS歌謡祭』第2夜（フジテレビ系／18時30分）が今夜放送。タイムテーブルが発表された。
【写真】キンプリ、丸ビルにサプライズ降臨 Celebration Tree ＜Mickey ＆ Friends＞点灯式の様子（3枚）
タイムテーブルは以下の通り。
※各時間帯・出演者は五十音順
※構成の変更、出演時間が前後する可能性あり
【18時30分〜】
IMP.「KISS」
ILLIT「恋人がサンタクロース」／松任谷由実
WEST.「クリスマス・イブ」／山下達郎
CANDY TUNE「サンタが町にやってくる」
櫻坂46「Unhappy birthday構文」
櫻坂46「すてきなホリデイ」／竹内まりや
柴咲コウ「Awakening（feat. LITTLE）」
Devil ANTHEM.「ar」
NiziU「All I Want For Christmas Is You」
BE:FIRST「白い恋人達」／桑田佳祐
【19時頃〜】
ILLIT「Almond Chocolate」
CANDY TUNE×ポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミ「倍倍FIGHT!」
King ＆ Prince「HEART」
Creepy Nuts「オトノケ」
倖田來未×河野純喜・川西拓実（JO1）「DESIRE -情熱-」／中森明菜（1986年）
渋谷龍太（SUPER BEAVER）「時には昔の話を」／加藤登紀子（1987年）
SixTONES「デビュー6周年SPカバーメドレー」※楽曲は放送で発表
Superfly「メロディー」／玉置浩二
timelesz「Steal The Show」
TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」
東方神起×MANATO・SHUNTO（BE:FIRST）「OH MY LITTLE GIRL」／尾崎豊
新浜レオン×IMP.「ギャランドゥ」／西城秀樹（1983年）
NiziU「▼Emotion」（※▼＝ハート）
三浦大知 × 桐山照史（WEST.）「君は薔薇より美しい」／布施明（1979年）
【昭和100年 名曲セレクション】
・ジュディ・オング「魅せられて」
・少年隊「仮面舞踏会」
・中森明菜「ミ・アモーレ［Meu amor e…]」
・中山美穂「WAKU WAKUさせて」
【20時頃〜】
ILLIT「出逢った頃のように」／ Every Little Thing
幾田りら「Actor」
WEST.「ウェッサイソウル！」
Creepy Nuts「Mirage」
JO1「Handz In My Pocket」
超特急「NINE LIVES」
DISH//「ごはん」
DISH// × King ＆ Prince「クリスマスキャロルの頃には」／稲垣潤一
TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）「HONEY」／ L’Arc〜en〜Ciel
NiziU（MAKO・RIKU・MIIHI・NINA）「メリクリ」／BoA
back number「新しい恋人達に」
【21時頃〜】
aiko「シネマ」
映画『ロマンティック・キラー』より 高橋恭平（なにわ男子）×木村柾哉（INI）×中島颯太（FANTASTICS）「LAST CHRISTMAS」／Wham！
柴咲コウ×京本大我（SixTONES）「Sign」／Mr.Children
SUPER BEAVER「生きがい」
timelesz「冬がはじまるよ」／ 槇原敬之
デーモン閣下（聖飢魔II）×氷川きよし「DEPARTURES」／globe
東方神起「月の裏で会いましょう」／Original Love
back number「ブルーアンバー」
BE:FIRST×本田響矢「夢中」
ENDING LINE UP「愛は勝つ」
