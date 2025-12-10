「The Heart of LifeWear」の一環

ユニクロは2024年秋冬より、支援を必要とする世界中の人々に衣料を届ける「The Heart of LifeWear」の活動を開始し、これまでに世界28の国と地域へ100万点以上のヒートテックなどを寄贈してきた。取り組みの一環として12月6日、日本相撲協会および石川出身の親方・力士とともに能美市を訪問し、能登半島地震で被災した人々へヒートテックを届けた。

当日は竹縄親方、北陣親方、栃登さん、可貴さんが参加し、57名の参加者と交流した。「本日は皆さんとお会いするのを楽しみにしてまいりました。楽しく交流できたらと思います！」と北陣親方が話すと、会場では拍手が起こった。津幡町出身の横綱・大の里と「LifeWear スペシャルアンバサダー」の女優・綾瀬はるかの特別ビデオメッセージが放映され、温かい言葉が参加者を包んだ。

続いて日本相撲協会考案の相撲健康体操を実施し、会場一体となって身体を動かした。その後、力士らがヒートテックを手渡し、「ヒートテックで温かくして過ごしてください！」「応援ありがとうございます！ 一緒に頑張りましょう！」と声をかけながら交流した。さらに石川県の食材を使用した特製ちゃんこ鍋が提供され「美味しい！」「あったかくて嬉しい」といった喜びの声が上がった。

最後に「The Heart of LifeWear」の活動名にちなみ、ハート型の紙にメッセージを書き、オリジナルボードを作成した。北陣親方は「環境が変わって生活も慣れない部分もあると思いますが、一緒に一歩ずつ歩んでいきましょう！」と語り、竹縄親方は「皆さんの元気な姿を見ることができて、こちらも嬉しかったです」と述べた。会場では終始、温かな交流が広がった。

ユニクロは引き続き「The Heart of LifeWear」を通じ、世界中でヒートテックを必要とする人々への支援を続けていく。国内でも児童養護施設や能登半島地震の被災地へ支援を継続し、今後も寄贈活動を行っていく予定。



（THE ANSWER編集部）