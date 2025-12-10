亀田歩夢が秋田戦で決めたゴールが11月の月間ベストゴールに

Jリーグが12月9日、11月の月間表彰を発表した。

J2の月間ベストゴールに選ばれたのはカターレ富山のMF亀田歩夢。劇的な展開でJ2残留を決めた亀田の受賞に「これは納得」「ドラマあったよなぁ」など注目が集まっている。

亀田は11月29日に行われたJ2リーグ最終節、ブラウブリッツ秋田との一戦で後半14分から出場。3点差での勝利が残留の条件になったなか、後半アディショナルタイムに独走ドリブルから圧巻ゴールを決めて4-1の勝利に貢献。高卒1年目のルーキーが逆転残留のドラマを演出する活躍ぶりを見せた。

そしてこのゴールが11月のJ2月間ベストゴール賞を受賞。Jリーグ選考委員会は「意志の強さを感じるゴール」「チームを残留に導いた素晴らしいゴール」「カターレの未来」と亀田のゴールを総評した。亀田も「自分の良さが出たゴール。ファン・サポーターの方々の恩返しになったと思います」と胸を張った。

SNSでも「これは納得」「あの時間帯で」「文句なし」「やはりこの子かぁ?！」「年間ベストゴールでもおかしくないレベル」「富山史上ベストゴールと言っても過言ではないね」「圧倒的すぎた」「ドラマあったよなぁ」「改めて見ると恐ろしい」など多くのコメントが寄せられ、亀田の活躍に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）