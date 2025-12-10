斉藤光毅がバーミンガム戦でアシストを記録

イングランド2部QPRは12月9日、チャンピオンシップ第20節でバーミンガム・シティに2-1で勝利した。

この試合で日本代表MF斉藤光毅が左サイドハーフで先発出場し、1アシストを記録。英メディア「West London Sport」は斉藤に「7」の高評価を付けている。

この試合、斉藤は4試合連続での先発出場を果たし、対戦相手のバーミンガムではMF岩田智輝が先発出場し、FW古橋亨梧はベンチスタートとなっていた。斉藤は前半40分に左からのCKが右サイドへ流れたところの攻撃で、相手との1対1を制してゴール前に精度の高いクロスを入れる。これをDFジミー・ダンがヘッドで合わせて先制ゴールを演出した。

斉藤は後半34分にベンチに退いたが、試合は後半アディショナルタイムに一度はバーミンガムが追いついたものの、QPRは後半AT3分に19歳のMFキーラン・モーガンがミドルシュートを決めて、QPR劇的な勝利を収めている。

「West London Sport」は、「輝かしいクロスでダンのヘディングシュートをお膳立てした」と寸評し、この試合でヒーローとなったモーガンらと同じく「7」の採点を付けている。（FOOTBALL ZONE編集部）