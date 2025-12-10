果たして何人が羽ばたき、何人が夢破れるか。

巨人が現役ドラフトで獲得「剛腕左腕」松浦慶斗の強みと弱み…他球団編成担当は「魔改造次第」

9日に行われた現役ドラフト。今年も各球団で実績のある選手、未完の大器などが新天地に移籍となった。

巨人は日本ハムの松浦慶斗（22=投手）を獲得し、日本ハムは巨人の菊地大稀（26=投手）を指名するなど、3球団で選手を相互交換。阪神は高校通算49発で2019年ドラ2の井上広大（24=外野手）を放出し、ロッテが獲得。今季、一軍で104試合に出場した19年ドラ1のソフトバンク・佐藤直樹（27=外野手）は楽天に移籍となった。

現役ドラフトが導入されたのは22年。当初は「不要な選手の交換会になるのではないか」と懐疑的な意見があったものの、同年ソフトバンクから阪神に移籍した大竹は1年目から12勝を挙げ、ローテの一角に定着。DeNAから中日に移った細川も140試合で24本塁打、78打点と打線の中軸を担うまでになった。

この2人は今オフの契約更改で年俸1億円を突破するなど、まさに「現ドラドリーム」を象徴する存在となっている。23年はソフトバンク→日本ハムの水谷、24年は日本ハム→巨人の田中瑛らが移籍を機に頭角を現しており、一定の成果が出ていると言えそうだ。

とはいえ、芽が出ないままクビになる選手の方が多いのも事実。22〜24年の3年間、現役ドラフトで移籍した選手37人中、19人がすでに戦力外となっている。

移籍1年目で退団した選手は8人。22年に移籍した選手に至っては、前出の大竹、細川、西武→日本ハムの松岡以外の9人がクビになっている。23年組は5人、昨年組も2人が、今オフまでに戦力外となっているのが現実だ。

「基本的に『出番に恵まれない選手』が選ばれているものの、裏を返せば『現状、その球団に不要な選手』であるのも事実。くすぶっている理由も、不動のレギュラーがいる、あるいは首脳陣と折り合いが悪いなど、本人以外の要因なのか、単に本人の取り組み方が悪いだけなのか。前者の場合は移籍を機に芽を出す可能性は高いが、後者だといくら素質はあっても活躍は厳しいですから」（球界関係者）

戦力外通告をされた選手を拾うよりは、当たりが期待できそうだが……。

◇ ◇ ◇

