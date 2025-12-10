「このままで終わりたくないと思った」

巨人が現役ドラフトで獲得「剛腕左腕」松浦慶斗の強みと弱み…他球団編成担当は「魔改造次第」

巨人の坂本勇人（36）が9日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、2億円ダウンの年俸3億円でサインした。

19年目の今季序盤は打撃不振に苦しみ、5月までに2度の二軍落ちを経験。62試合の出場で、打率.208、3本塁打、22打点に終わった。いずれも2年目以降で自己ワースト。「全然試合に出ていないし、ほとんど後半は代打しかなかったので、正直自分の中では楽しいシーズンではなかった」と振り返った。

ただ、新たな一面も見せた。中盤以降は代打として19打数6安打、打率.316と存在感を発揮。「代打の神様」といわれたが、さる巨人OBがこう言う。

「本人は『もう一回レギュラーになって9イニングを守れるように』と言ったが、現実問題として、来季も代打要員が濃厚。それなのに、年俸3億円はまだ高い。ただし、球団から難題を頼まれているとしたら、3億円でも安いかもしれない」

今オフは2024年ドラフト1位の石塚裕惺（19）が坂本主催の自主トレに参加する。

坂本と同じ高卒入団の遊撃手で、今季一軍でプロ初安打をマークした有望株に対し、「明らかに周りとやっている量が違う。持っているものが違う」と絶賛。「自主トレの期間でこれだけガッツリ練習するというのは、それだけでも見せられたらいい。自分次第の世界で、伝える経験だったり、守備のことだったりというのは必ずある。そういう思いはしっかり伝えたい。少しでもプラスになれば」と語った。

「坂本は毎年後輩を数人引き連れて自主トレを行っているが、これだけ後輩を褒めたり、言及するのは珍しい。球団に『面倒を見てくれ』と依頼されたとみるのが自然ではないか。今オフ、主砲の岡本が流出するため、生え抜きの中軸打者の育成が急務。球団は1年でも早く石塚にレギュラーに定着してもらい、いずれはクリーンアップを打って欲しいという意向がある。『坂本2世』になってくれればという中で、現役のうちに本人が全てを伝授してくれるのが一番いいですから」（前出のOB）

球団が坂本の年俸を3億円に設定したのは、「自身の後継者育成」という「コーチ料」が含まれているともっぱらである。

◇ ◇ ◇

巨人と言えば、来季の阿部監督にはとてつもない重圧がかかっている。周囲からは「ミスターのために」とプレッシャーをかけられ、さらには「松井巨人監督誕生」が既成事実のように語られるからだ。いったいどういうことか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。