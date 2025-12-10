リバーシブルで楽しめるメリー・ポピンズ、チップ＆デール、プーさん柄！ベルメゾン ディズニー「片面4重ガーゼの枕カバー」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、リバーシブルタイプなので気分で使い分けができる、ディズニーデザイン「片面4重ガーゼの枕カバー」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「片面4重ガーゼの枕カバー」
© Disney
価格：2,200円（税込）
サイズ：約45×65cm（約43×63cmの枕用）
品質：綿100％
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
繊細なプリント柄のガーゼ素材の枕カバー。
約43×63cmの枕にぴったりフィットし、気分で使い分けできるリバーシブル仕様です！
また、裏面は表面のデザインに合わせた色の無地で、ブロード生地を使用しています。
メリー・ポピンズ
© Disney
「メリー・ポピンズ」デザインの枕カバー。
淡いピンクが基調で、表面にはたくさんのお花が散りばめられ、華やかな雰囲気！
傘を持った「メリー・ポピンズ」のシルエットもデザインされています。
裏面はパープルで☆
チップ＆デール
© Disney
「チップ＆デール」デザインの枕カバー。
表面は黄色が基調で、「チップ」と「デール」、葉っぱやどんぐり、お花の総柄になっています。
たくさんのどんぐりを抱えているお茶目な姿にも注目☆
裏は一面グリーンになっています。
くまのプーさん
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
「くまのプーさん」デザインの枕カバー。
「プーさん」たちの住む、100エーカーの森の地図をあしらったアートが素敵！
そのほか、「イーヨー」や「オウル」、「クリストファー・ロビン」に「ラビット」の姿もデザインされています。
裏面はあたたかみのあるブラウンで。
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
それぞれ表面は、4枚重ねにしたやわらかいガーゼ素材を使用。
肌あたりも良く快適に眠ることができます☆
裏面は光沢があり滑らかな無地のブロード生地に。
お洗濯の際、タオル感覚で干せて乾かしやすいのもポイントです。
© Disney
カバーは、片側オープンタイプ。
枕の出し入れがスムーズにできます◎
雰囲気も肌触りも2通り楽しめる！
リバーシブルタイプなので気分で使い分けができる、ディズニーデザイン「片面4重ガーゼの枕カバー」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ販売中です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post リバーシブルで楽しめるメリー・ポピンズ、チップ＆デール、プーさん柄！ベルメゾン ディズニー「片面4重ガーゼの枕カバー」 appeared first on Dtimes.