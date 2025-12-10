ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、リバーシブルタイプなので気分で使い分けができる、ディズニーデザイン「片面4重ガーゼの枕カバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「片面4重ガーゼの枕カバー」

© Disney

価格：2,200円（税込）

サイズ：約45×65cm（約43×63cmの枕用）

品質：綿100％

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

繊細なプリント柄のガーゼ素材の枕カバー。

約43×63cmの枕にぴったりフィットし、気分で使い分けできるリバーシブル仕様です！

また、裏面は表面のデザインに合わせた色の無地で、ブロード生地を使用しています。

メリー・ポピンズ

© Disney

「メリー・ポピンズ」デザインの枕カバー。

淡いピンクが基調で、表面にはたくさんのお花が散りばめられ、華やかな雰囲気！

傘を持った「メリー・ポピンズ」のシルエットもデザインされています。

裏面はパープルで☆

チップ＆デール

© Disney

「チップ＆デール」デザインの枕カバー。

表面は黄色が基調で、「チップ」と「デール」、葉っぱやどんぐり、お花の総柄になっています。

たくさんのどんぐりを抱えているお茶目な姿にも注目☆

裏は一面グリーンになっています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインの枕カバー。

「プーさん」たちの住む、100エーカーの森の地図をあしらったアートが素敵！

そのほか、「イーヨー」や「オウル」、「クリストファー・ロビン」に「ラビット」の姿もデザインされています。

裏面はあたたかみのあるブラウンで。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

それぞれ表面は、4枚重ねにしたやわらかいガーゼ素材を使用。

肌あたりも良く快適に眠ることができます☆

裏面は光沢があり滑らかな無地のブロード生地に。

お洗濯の際、タオル感覚で干せて乾かしやすいのもポイントです。

© Disney

カバーは、片側オープンタイプ。

枕の出し入れがスムーズにできます◎

雰囲気も肌触りも2通り楽しめる！

リバーシブルタイプなので気分で使い分けができる、ディズニーデザイン「片面4重ガーゼの枕カバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post リバーシブルで楽しめるメリー・ポピンズ、チップ＆デール、プーさん柄！ベルメゾン ディズニー「片面4重ガーゼの枕カバー」 appeared first on Dtimes.