¡¡9Æü¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤¬¡ÖËÌ¤Î¹äÏÓ¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¾¾±º·ÄÅÍ¡Ê22¡Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤ÇÂçºå¶Í°þ¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿4Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡£¿ÈÄ¹186¥»¥ó¥Á¤«¤éÅê¤²¤ª¤í¤¹¡¢MAX155¥¥í¤Î¹äÂ®µå¤¬Éð´ï¤À¡£º£µ¨¤Ï°ì·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢Æó·³¤Ç19»î¹ç¡ÊÀèÈ¯6¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡2ÇÔ3¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.41¡£´üÂÔ¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ì·³ÄÌ»»¤Ï6»î¹ç¤Ç0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.40¤È³Ì¤òÇË¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥»µåÃÄ¤ÎÊÔÀ®Ã´Åö¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖºÇÂ®150¥¥íÂæ¸åÈ¾¤ÎÂ®µå¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÉð´ï¤Ë¡¢»°¿¶¤ò¼è¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤ÏÆó·³¤Ç¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢37¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç35»°¿¶¡ÊÃ¥»°¿¶Î¨8.51¡Ë¡£ºòÇ¯¤ÏÆó·³¤Ç39¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ48»°¿¶¡¢Ã¥»°¿¶Î¨11.08¤Î¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤é¤·¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Ë½¤ì¤ë¡£º£µ¨¤Ï18»Íµå¤ÇÍ¿»ÍµåÎ¨¤Ï4.38¡£²ÝÂê¤ÎÀ©µå¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ÌÌÇò¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Çµ×ÊÝ½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ëàËâ²þÂ¤á¤¬¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¡¢²½¤±¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡Åê¼ê¤ÎµåÂ®¤ÏºÍÇ½¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÀ©µåÎÏ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬¤¤¤¤Îã¤À¡£
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¾¾±ºÅê¼ê¤ÏÂÎ¤âÂç¤¤¯¡¢µå°Ò¤â¤¢¤ëÅê¼ê¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤Ç½½Ê¬¡¢¶¥Áè¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀèÈ¯¤ÎÁè¤¤¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¬¡¢´õË¾¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µð¿Í¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î»ØÆ³ÎÏ¼¡Âè¤«¡£
¡¡µð¿Í¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Íèµ¨¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤½Å°µ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¾¾°æµð¿Í´ÆÆÄÃÂÀ¸¡×¤¬´ûÀ®»ö¼Â¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
