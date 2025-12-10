ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、落ち着いた色と柄でコーディネートに取り入れやすい、ディズニーデザイン「クルー丈靴下2柄セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「クルー丈靴下2柄セット」

© Disney

価格：990円（税込）

サイズ：23〜25cm

品質：綿、ポリエステル、その他

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

総柄とアクセント柄の2足がセットになった靴下。

キャラクターデザインでも子どもっぽくなく、大人でも履きやすいデザインになっています！

ちょうど良い丈感もうれしい◎

デザインは「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」と「くまのプーさん」の3種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインの靴下セット。

モノトーンカラーとポップなフルーツ柄の雰囲気の異なる組み合わせで、その日の気分やコーデに合わせて楽しめます。

葉っぱの後ろからひょっこりと顔を出している「ミッキーマウス」の姿にも注目☆

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインの靴下セット。

アクセント柄も総柄もくすみカラーで柔らかい雰囲気◎

どちらにもお花があしらわれ、大人かわいいデザインに仕上げられています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインの靴下セット。

黒×黄色と、ベージュ×紫の色使いでとってもおしゃれ！

総柄にはにっこりと優しい表情をした「くまのプーさん」のお顔がたくさん描かれています。

© Disney

＜素材アップ＞

ほどよい厚さで普段に履きやすく、重宝しそう。

思わず自慢したくなるかわいさ！

落ち着いた色と柄でコーディネートに取り入れやすい、ディズニーデザイン「クルー丈靴下2柄セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

