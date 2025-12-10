大人にうれしいミッキー・ミニー・プーさん柄！ベルメゾン ディズニー「クルー丈靴下2柄セット」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、落ち着いた色と柄でコーディネートに取り入れやすい、ディズニーデザイン「クルー丈靴下2柄セット」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「クルー丈靴下2柄セット」
© Disney
価格：990円（税込）
サイズ：23〜25cm
品質：綿、ポリエステル、その他
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
総柄とアクセント柄の2足がセットになった靴下。
キャラクターデザインでも子どもっぽくなく、大人でも履きやすいデザインになっています！
ちょうど良い丈感もうれしい◎
デザインは「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」と「くまのプーさん」の3種類がラインナップ。
ミッキーマウス
© Disney
「ミッキーマウス」デザインの靴下セット。
モノトーンカラーとポップなフルーツ柄の雰囲気の異なる組み合わせで、その日の気分やコーデに合わせて楽しめます。
葉っぱの後ろからひょっこりと顔を出している「ミッキーマウス」の姿にも注目☆
ミニーマウス
© Disney
「ミニーマウス」デザインの靴下セット。
アクセント柄も総柄もくすみカラーで柔らかい雰囲気◎
どちらにもお花があしらわれ、大人かわいいデザインに仕上げられています。
くまのプーさん
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
「くまのプーさん」デザインの靴下セット。
黒×黄色と、ベージュ×紫の色使いでとってもおしゃれ！
総柄にはにっこりと優しい表情をした「くまのプーさん」のお顔がたくさん描かれています。
© Disney
＜素材アップ＞
ほどよい厚さで普段に履きやすく、重宝しそう。
思わず自慢したくなるかわいさ！
落ち着いた色と柄でコーディネートに取り入れやすい、ディズニーデザイン「クルー丈靴下2柄セット」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 大人にうれしいミッキー・ミニー・プーさん柄！ベルメゾン ディズニー「クルー丈靴下2柄セット」 appeared first on Dtimes.