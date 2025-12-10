1年中快適に使えるクラシック・プーデザイン！ベルメゾン ディズニー「布団カバーセット」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、やさしい花柄と「クラシック・プー」のプリントに癒される、ディズニーデザイン「布団カバーセット（3点）」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「布団カバーセット（3点）」
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
タイプと価格：【洋式シングル】11,990円（税込）、【洋式ダブル】14,990円（税込）、【和式シングル】11,990円（税込）
品質：綿100％
枕カバー、合わせ式仕様
シーツは全周ゴム入り仕様
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「クラシック・プー」デザインの布団カバー。
掛け布団カバー、シーツ、枕カバーの3点がセットで、生地は綿素材なのでオールシーズン快適に使えます！
それぞれのカバーは野の花と「クラシック・プー」の総柄プリントに。
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
やさしいタッチのアートで、お友達「ピグレット」の姿も描かれています。
「クラシック・プー」と「ピグレット」の様々なポーズや表情を楽しめるのも魅力的☆
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
掛け布団カバーの肌側とシーツには「ピグレット」のアートがたくさん施され、くすみピンクがベースに。
枕カバーは額縁仕様でかわいさ満点です◎
季節を問わず、おやすみタイムを心地よく過ごせそう。
やさしい花柄と「クラシック・プー」のプリントに癒される、ディズニーデザイン「布団カバーセット（3点）」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 1年中快適に使えるクラシック・プーデザイン！ベルメゾン ディズニー「布団カバーセット」 appeared first on Dtimes.