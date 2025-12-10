ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、やさしい花柄と「クラシック・プー」のプリントに癒される、ディズニーデザイン「布団カバーセット（3点）」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「布団カバーセット（3点）」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

タイプと価格：【洋式シングル】11,990円（税込）、【洋式ダブル】14,990円（税込）、【和式シングル】11,990円（税込）

品質：綿100％

枕カバー、合わせ式仕様

シーツは全周ゴム入り仕様

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「クラシック・プー」デザインの布団カバー。

掛け布団カバー、シーツ、枕カバーの3点がセットで、生地は綿素材なのでオールシーズン快適に使えます！

それぞれのカバーは野の花と「クラシック・プー」の総柄プリントに。

やさしいタッチのアートで、お友達「ピグレット」の姿も描かれています。

「クラシック・プー」と「ピグレット」の様々なポーズや表情を楽しめるのも魅力的☆

掛け布団カバーの肌側とシーツには「ピグレット」のアートがたくさん施され、くすみピンクがベースに。

枕カバーは額縁仕様でかわいさ満点です◎

季節を問わず、おやすみタイムを心地よく過ごせそう。

やさしい花柄と「クラシック・プー」のプリントに癒される、ディズニーデザイン「布団カバーセット（3点）」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

