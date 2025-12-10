日本のモデル、SHIHOが、秋成勲（チュ・ソンフン、日本名・秋山成勲）との結婚生活について率直に語った。

10日、韓国地上波のSBS（ソウル放送）側は、公式YouTubeチャンネルを通じて番組『トルシンフォーメン』予告編を公開した。

動画の中でSHIHOは、「ファイターの夫が殴られる時、かなりの心労だったのでは」という質問に、「負けるほうがもっと心が痛い。殴られるのは当たり前だから」と率直に語った。

最近、秋成勲は自身のYouTubeを通じて、妻SHIHOの許可なく片付けていない家を公開したことがあった。該当動画は1000万回再生を超えて話題を集めたが、散らかった状態の家がそのまま人々の目にさらされると、SHIHOは「YouTubeチャンネルをやめてほしい」と言い、秋山成勲と夫婦喧嘩になったという。SHIHOはこれに関連して「尊重されていないと感じた」と打ち明けた。

またSHIHOは、「離婚を考えたことはあるか」というストレートな質問に「毎回、毎回」と明かし、視線を集めた。続けて「みんな離婚したことがあるから分かるでしょう？」と言ってメンバーたちを当惑させた。