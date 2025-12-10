11月26日、羽生善治九段（55）が第19回朝日杯将棋オープン戦二次予選で千田翔太八段に勝利し、公式戦通算1600勝を達成した。自らの持つ歴代最多勝利数を更新し、棋士生活40年でたどり着いた前人未踏の大記録。勝利数に加え、タイトル獲得も歴代1位の99期。50歳を過ぎてなお第一線を戦う偉大な棋士・羽生善治はどのように誕生したのか。

2022年2月5日

第80期順位戦 翌日

東京・八王子

晴れた土曜日だった。八木下征男は朝から時間をかけて新聞をめくっていた。月曜日と水曜日と金曜日は人工透析のために午前中から病院で過ごさなければならなかったが、週末は時計を気にすることなく、じっくりと紙面に目を通すことができた。

目当ての記事は社会面にあった。ページ中央に目立つ大きさの見出しがつけられている。

『羽生九段 A級陥落 連続29期でストップ』

前日、第80期A級順位戦8回戦、永瀬拓矢との対局に敗れた羽生善治は最終9回戦を待たずに、B級1組への降級が決まった──記事にはそう書かれていた。ひとりの棋士の降級が社会面で大きく報じられることは稀だが、それは確かに大きなニュースであった。

「内容も結果も伴わなかったので致し方ない」

紙面には羽生のコメントが掲載されていた。八木下は羽生らしいなと思った。そして記事をよく見ると、羽生は降級についてだけでなく、来期の順位戦についても問われたようだった。名人位への挑戦資格を失い、棋士人生の節目を迎えた羽生がもしかしたらやめてしまうのではないか……。周囲にそうした憶測があることが伝わってきた。

ただ、羽生は先のことについては明言を避けていた。

「次の対局に全力を尽くしたい」

そう語るにとどめていた。

羽生は将棋をやめてしまうのか？

これまでの羽生に比して、この1年の勝率を見れば、報道陣や関係者が引退の可能性を危惧するのは無理からぬことかもしれなかった。アマチュアの側からずっと将棋界を見つめてきた八木下にも羽生の周囲に渦巻いている空気を察することができた。八木下は長く八王子市内で将棋道場を続けてきた。だが、腎臓を悪くして体力的に難しくなったことに加え、インターネット将棋やAIソフトの普及で子供たちが道場に来なくなった影響もあり、3年前に閉めた。自身も80歳を目前にしていた。何もかも昔のままではいられない。自分にも、羽生にも、すべての人間に等しく訪れる時間の流れについてはよく分かっていた。

一方で、八木下には羽生が将棋をやめてしまうことはないだろうという確信にも似た思いがあった。確かに棋士は勝てなくなった時が引き際なのかもしれない。年齢を重ねるほどトップレベルで戦い続けるのは困難になるのかもしれない。ただ、羽生に限ってはそもそも将棋に求めているものが他の棋士とは少し異なっているような気がしていた。その不思議な空気は初めて出会った少年の頃からずっと変わっていなかった。羽生という棋士の根源は50歳を超えても、八王子の小さな町道場にやってきた44年前のあの日のままであるように感じられた。

八木下はそこまで考えて新聞を閉じると、穏やかな土曜日に身を委ねた。

人生の隙間にいつも将棋があった

巨人軍の王貞治がベーブ・ルースを抜く715号のホームランを放った1976年、その年のクリスマス前夜のことだった。電気配線技師の八木下征男は埼玉県新座市の工事現場に立っていた。目の前には、イブに浮き立つ世間とは対照的な景色が広がっていた。辺りは暗く、イルミネーションなど望むべくもなかった。かろうじて建設業者の仮設事務所から漏れる灯りと月光がうっすらと地面を照らしている程度だった。

八木下は19歳で日立製作所武蔵工場の配線技師となった。その後、現場担当となってからはずっと同じような光景を見続けてきた。昼も夜もほとんど休みなく、建設現場をめぐる日々、何年もそんな暮らしを続けてきた八木下の心は今、限界に達しようとしていた。いつまでも、こんなことをしていてもしょうがない……。30歳を超えた電気技師は人生を変えたいと考えていた。

八木下は1943年、太平洋戦争のさ中に東京・八王子市で生まれた。父は家具職人だったが、終戦後しばらくして定職を失うことになり、一家の暮らしは苦しかった。中学生の頃から新聞配達で家計を助け、中学を卒業すると地元のプラスチック加工会社に就職した。他に選択肢はなかった。生きるために目の前にある仕事をする。それが当たり前だった。日立の技師となってからも、仕事とは明日の生活のためにあるもので、それ以上の意味は持たなかった。

そんな八木下の人生で彩りとなっていたのが将棋だった。10歳になるかならないかの頃、友人に教えられて覚えた。以来振り返ってみれば、生きるためにやらなくてはならないことの隙間にいつも盤駒があった。社会に出てからは時間を見つけて町の将棋道場に通った。社内大会で優勝したこともあった。将棋を指している時だけは全てから解放された。

だが、この数年は道場に行く時間もないほどに忙殺されていた。現場から現場を渡り歩く中、身も心も疲れ果てていた。擦り切れた心はさらに将棋を求め、八木下はいつしかこう思うようになっていた。

自分の将棋道場を開いて暮らしていけたら、どんなにいいだろうか。

名門・八王子将棋クラブの誕生

この頃、道場は八王子周辺にもいくつかあったが、どこも新しく開場しては閉場するという繰り返しだった。八木下が通っていた道場もある日突然、扉に『閉めました』という貼り紙だけを残して消えてしまった。そんな状況を見るにつけ、八木下の胸には“自分が席主ならこうするのだが”という腹案がいくつか浮かんでいた。何よりも、これまでの人生の反動からか、好きなことを仕事にして生きていきたいと強く願うようになっていた。秘かにテナントの目星をつけ、開場のための盤駒も用意してあった。それでも、八木下は最後の最後で踏み切れずにいた。

「ちゃんとした堅い仕事に就いてほしい」

両親に計画を打ち明けると、そう言われた。行きつけだった道場の『閉めました』という貼り紙が頭にこびりついて離れなかった。これまで通りの道を歩むか、まったく違う世界へ踏み出すか、人生の岐路にいることは分かっていたが、迷いを吹っ切ることができないまま、八木下はこの日も現場に立っていた。

コンクリートや鉄骨の灰色ばかりが目に映る現場を冬の風が吹き抜けていく。昨日と今日がほとんど同じように感じられる光景の中、八木下はひとり次の現場へ向かうための車を待っていた。ふと、足元で何かが光ったのはその時だった。ガラスだろうか、あるいは石だろうか。屈んでみると、光っていたのは木の欠片であった。しかも単なる木片ではなく、将棋の駒であった。歩兵が裏返しになり、「と」の文字をこちらに見せていた。八木下は思わず砂利にまみれた歩を拾い上げた。おそらく建設作業員たちが仮設事務所で指していたものだろう。市販の安価な駒だった。客観的に見れば、どこかでこぼれ落ちた駒が偶然、足元にあったに過ぎない。だが、その一枚の歩によって八木下の胸は高鳴っていた。月明かりになのか、事務所から漏れる灯りになのかは分からなかったが、路傍の歩兵は確かに何かに反射して光を放ち、八木下にその存在を知らせた。しかも、一歩ずつしか前に進めない歩としてではなく、金将と同じように四方に動ける「と金」として現れたのだ。それが躊躇っている自分への啓示のように感じられた。鼓動が速くなっていた。八木下は拾い上げた駒を思わず握り締めた。

将棋大会に現れた少年

1978年8月2日、JR八王子駅前の雑居ビルにある「八王子将棋クラブ」は無邪気な熱気に満ちていた。

『第1回夏休み小中学生将棋大会』

席主である八木下が道場の開設1周年を記念して開催した無料イベントの日であった。

カウンターには子供たちの列ができていた。記入された名簿をもとに八木下が手合いをつけていく。子供たちは次から次へとやってきた。数週間前に地元のミニコミ紙に告知を載せたものの、まさかここまで盛況になるとは考えていなかった。ただ、その慌ただしさは言い換えれば充足感でもあった。それは、これまでとは違って、自ら望んで手にした多忙だったからだ。

1年前、八木下は八王子駅前の雑居ビルに7坪の道場を開設した。開場当初は現実の厳しさを突きつけられた。とりわけ平日は、狭いはずの道場ががらんと広く感じられるほど客が来なかった。ちゃんとした堅い仕事に就いてほしい──両親の声がよみがえった。閑散としたフロアを眺めていると自分は社会の枠からはみ出してしまったのではないだろうかと怖くなった。だが、八木下はもう後戻りはしないと決めていた。手元には、現場で拾い上げた砂まみれの歩兵があった。将棋道場を開いて、それを最後の仕事にする。あの夜、人生を決めたのだ。

八木下は従来の将棋道場のイメージを覆すような方針を打ち出した。「賭け」と「酒気帯び」の禁止である。それまでの道場といえばタバコの煙が立ち込め、微かに酒の匂いもする、どこか賭場にも似た雰囲気のところが少なくなかった。そのため、34歳の席主が示した異例の方針には年配の男性客から怒りの声があがった。だが、誰でもいつでも将棋を指せる場所をつくりたいと願っていた八木下は頑なに主義を曲げなかった。一時的な不入りは覚悟の上だった。

やがて少しずつ子供たちが親に連れられてやってくるようになった。女性客の姿も見えるようになった。1年目を終える頃には経営も軌道に乗り始め、道場を少し広めの場所へと移すことができた。八木下はその感謝の意味も込めて、夏休みの真っ只中に小中学生向けの無料イベントを企画したのだった。

受付の列はしばらく途絶えなかった。名簿が次々に埋まっていく。とても一人一人の顔と名前を一致させることはできなかったが、その中で一瞬、ある少年が書いた名前に目が留まった。「羽生」と書いて「はぶ」と読む。珍しい苗字だった。おそらく初めて道場に来た子なのだろう。以前、見たことがあれば特徴ある姓と合わせて覚えているはずだ。ただ、慌ただしさの中ですぐにそのことは頭から消え去った。まして、その少年がどんな顔をしているのか、どれほどの腕前なのかを記憶にとどめておくことはできなかった。八王子将棋クラブの小中学生将棋大会は盛況のまま幕を閉じた。

羽生という少年が次に道場へやってきたのはそれから3カ月近く経った、10月のある土曜日のことだった。くりくりと大きな目をした少年は広島東洋カープの赤い野球帽をかぶっていた。入口のところで母親の背中に隠れて、モジモジしながら道場内をうかがっていた。

「ほら、行ってきなさい」

