ミッキーシェイプの泡をきれいにつくるコツなどを動画で紹介！花王 東京ディズニーリゾート「ハンドウォッシングエリア」
東京ディズニーランド／東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーとして2015年より協賛を開始し、2025年に10周年を迎えた「花王」
花王より、「笑顔があふれる」 体験を通して、「清潔」で「おもいやりが満ちている」 日々の暮らしの実現を応援する一環として、両パーク内にハンドウォッシングエリアが提供されています。
今回、花王が提供するハンドウォッシングエリアの魅力を改めて紹介するために、新たに動画2本が制作・公開されました☆
花王 東京ディズニーリゾート「ハンドウォッシングエリア」動画
花王がオフィシャルスポンサーとして提供している、東京ディズニーリゾートの「ハンドウォッシングエリア」
ミッキーシェイプの泡で手洗いを楽しく体験できる場所として、東京ディズニーランド／東京ディズニーシーにそれぞれ1か所ずつ設置されたのが始まりです。
東京ディズニーランド クリッターカントリー内
現在では、東京ディズニーランドのクリッターカントリー内、
東京ディズニーランド トゥモローランド内
トゥモローランド内、
東京ディズニーランド アドベンチャーランド内
アドベンチャーランド内、
東京ディズニーシー ファンタジースプリングス内
東京ディズニーシーには、ファンタジースプリングス内、
東京ディズニーシー アメリカンウォーターフロント内
アメリカンウォーターフロント内、
東京ディズニーシー ミステリアスアイランド内
ミステリアスアイランド内と、各パークで3か所ずつに拡充し、より多くの方が利用できるエリアへと進化しています。
さらに、2025年3月からはミニーシェイプの泡も登場し、ゲストが一層楽しく手洗い体験できるようになっています。
今回公開された動画では、花王がオフィシャルスポンサーとして提供している東京ディズニーリゾートのハンドウォッシングエリアの魅力を紹介。
ミッキーシェイプの泡をきれいにつくるコツなど、正しい使い方をわかりやすく解説する内容となっています。
ハンドウォッシングエリアを「まだ体験されたことのない方」や、「使い方を知らなかった方」「より上手に泡を作りたい方」まで、幅広く楽しめる内容です☆
「聞いて！見て！楽しい♪ハンドウォッシングエリアで手を洗ってみた！」篇
2024年にオープンした東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスのハンドウォッシングエリアを紹介する「聞いて！見て！楽しい♪ハンドウォッシングエリアで手を洗ってみた！」篇。
ハンドウォッシングエリアをまだ知らない方は、まずこの動画で雰囲気を楽しむことができます。
「聞いて！見て！楽しい♪ハンドウォッシングエリアの使い方紹介」篇
ミッキーシェイプ・ミニーシェイプの泡をきれいに作るポイント（手の置き方やボタンの押し方など）を解説している「聞いて！見て！楽しい♪ハンドウォッシングエリアの使い方紹介」篇
ハンドウォッシングエリアの存在を知ったうえで、詳しい使い方を知りたい方におすすめの動画です。
東京ディズニーランド／東京ディズニーシーに設置されているハンドウォッシングエリアの魅力を動画で紹介。
花王が公開した東京ディズニーリゾート「ハンドウォッシングエリア」の動画2本を紹介しました☆
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ミッキーシェイプの泡をきれいにつくるコツなどを動画で紹介！花王 東京ディズニーリゾート「ハンドウォッシングエリア」 appeared first on Dtimes.