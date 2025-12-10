セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア２』 プラチナムザッカビッグバケットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ズートピア２』 プラチナムザッカビッグバケット

登場時期：2025年12月5日より順次

サイズ：全長約41×35×35cm

種類：全2種（ホワイト、ブルー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズに、2025年12月5日（金）に公開となる、ディズニー新作映画『ズートピア２』から、楽しいグッズが続々登場。

大きなサイズのバケットには、作中で活躍するキャラクターたちが生き生きと描かれています！

おもちゃや雑貨をたっぷり収納でき、持ち運びに便利な取っ手付き。

楽しいデザインなので、見せる収納としても活躍してくれそうです☆

ホワイト

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」を中心に、登場キャラクターを大きく描いたバスケット。

各面に異なるイラストがあしらわれ、どの面を見せるか迷ってしまいそう！

ブルー

さわやかなブルーのバスケットは、ポップなタッチのキャラクターを散らした総柄。

どの面を見ても賑やかで楽しいデザインです☆

おもちゃや小物類をたっぷり収納できる、存在感抜群な大きいバスケット。

セガプライズの『ズートピア２』 プラチナムザッカビッグバケットは、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

