高額献金問題で揺れる旧統一教会。その“トップ”、田中富広会長が9日、辞任を発表しました。会見では「次世代への交代」などを理由にあげましたが、教団本部がある韓国で取材をすると、別の背景が浮かび上がってきました。

【写真を見る】誰に対する謝罪か…お詫びの意を述べる田中元会長

旧統一教会の田中会長 辞任する3つの理由

辞任会見で初めての謝罪。しかし、誰に対して謝ったのかは、よくわかりませんでした。

旧統一教会日本法人 田中富広 会長

「今までの法的な責任の枠組みにおける『被害者』という言い方よりも、その一歩超えた立場に対しても、いま私たちは方針を転換して、向き合う方向で進め始めたので、その領域におけるお詫び、そして謝罪の意を込めたお詫びをさせていただいた」

高額献金が改めて問題視されている旧統一教会。田中富広会長が9日付けで辞任しました。田中会長によると、辞任の理由は主に3つだといいます。

【3つの辞任理由】

・被害を訴える人がいることに対する道義的な立場

・教団の解散命令をめぐる高裁での審理が終わった

・次世代の指導者に交代する環境が整った

しかし、現役の信者と“今も繋がっている”という元信者は「田中会長は辞任ではなく解任された」と主張。田中会長が日本で元信者らへの補償を進めていることに、韓国の教団側が反発していると話しました。

元信者の男性

「会長交代は（日本の被害者への）補償問題が原因だと私に情報提供がありました。お金の問題について（教団が）田中会長にちょっと不満を持ったんじゃないかと思います」

次期会長は「韓国本部の言いなり」？旧統一教会の今後は…

次期会長は堀正一・元副会長が就任するということですが、旧統一教会の取材を続ける鈴木エイト氏の見解は。



ジャーナリスト 鈴木エイト氏

「堀会長もどちらかというと、教団の韓国本部の言い方は悪いが、言いなり。改革という意味では、非常に本来の改革にはどんどん逆行していくでしょうね」

“元妻による多額の献金で長男が自殺に追い込まれた”と訴えている橋田達夫さんは、田中会長の辞任について、このように話します。

長男が自殺したと訴える 橋田達夫さん

「これは彼は逃げるだけ。自分が逃げて、また後釜を連れてきて、これも逃げるだけ。これを信じること自体間違っていると僕は思っています」

教団の本部がある韓国では、旧統一教会を念頭に政治介入した宗教団体の解散命令などを検討していて、韓国政府は9日、「組織的に深刻な違法行為が続く場合、解散が可能」との見解を示しました。

検討結果を聞いた李在明大統領は、「法人であっても憲法と法律に違反する行為をすれば解散させなければならない」と述べています。