NHK『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。

【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん 「大事な時に体調を崩しましたぁ〜」「血圧200越え 脈拍140越え 熱38度越え」【ALS闘病】





津久井教生さんは「気管切開をして３年が経ったに派手な事をしています♪」と題し、「今日で気管切開をして３年が経ちました 対症療法に感謝しています♪ 意気揚々と発信しようと思っていたのに…この大事な時に体調を崩しましたぁ〜」と、投稿。







続けて、「血圧200越え 脈拍140越え 熱38度越え もぉ〜何やってんだ〜」と、発熱し、体調を崩していることを明かしました。









津久井さんは「でも大丈夫です 安静にして、カロナールを服用して 汗をいっぱいかいて熱を下げて 呼吸器に頼って脈拍を下げて 地震が来ても慌てずに 訪問看護師さんに急遽来ていただいて 訪問医の先生に指示を仰ぎ 妻とヘルパーさんに介護してもらって…今は落ち着いています でも原因がはっきりわからないのでしばらく経過観察です」と、現状を綴りました。









そして、「でもこの経験を生かすのです これでまたまた勉強になると思います あわただしい気管切開をしてからの４年目になってしまいましたが しっかりと自分発信していきます」と、コメントし、投稿を締めくくっています。









2024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。









続けて、「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」と、ファンへ呼びかけていました。









津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



【担当：芸能情報ステーション】