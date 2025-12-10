“3代目”井上和『乃木坂46ANN』初回の舞台裏 放送直前には謎行動も…終了後には充実感
アイドルグループ・乃木坂46のYouTubeチャンネルが、9日に更新。井上和が3日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）より、2022年2月から3年9ヶ月にわたって、2代目パーソナリティーを務めてきた久保史緒里に代わって“3代目パーソナリティー”としての初回を迎えた様子を届けた。
【動画】謎行動も！“3代目”井上和『乃木坂46ANN』初回の舞台裏
「【緊張】井上和の「乃木坂46のオールナイトニッポン」初回に密着！」とのタイトルで、動画をアップ。放送当日、ニッポン放送に到着した井上は、緊張した面持ちでまずはスタッフにあいさつ。到着後すぐに「ジングル」の収録に臨んだ。
スタッフから「そんなに（マイクに）近寄らなくても」などとアドバイスを受けながら、複数パターンのジングル収録に臨んだ井上。その後、台本をもとに打ち合わせに入ったが、スタッフから「（2代目の）久保史緒里は、この放送を絶対に聞くと思う」と向けられると「怖くて言えなかったです。『聞いてください』って」と緊張の様子をのぞかせた。
休憩を挟んで迎えた本番直前。「待ってください、あと1分で始まるってことですか？」と口にすると、自らの体を叩く“謎行動”をとるなど、緊張した様子をにじませた。実際、『オールナイトニッポン』冒頭のトークでは「手の震えが止まらない」と口にしていたが、動画では本当に手が震えながらもトークを紡いでいく井上の様子が映し出された。
その後は、らしさを見せながらも2時間の放送をやりきった井上。初回放送後のインタビューでは「緊張しながら始まったんですけど、本当に2時間楽しくて。終わって振り返ってみたら、反省点はありますけど、まずはきょう楽しめたことが私はうれしいので、しっかりと久保さんからいただいたバトンを握りながら、来週も楽しんでお届けできたらいいなと思います」と声を弾ませていた。
【動画】謎行動も！“3代目”井上和『乃木坂46ANN』初回の舞台裏
「【緊張】井上和の「乃木坂46のオールナイトニッポン」初回に密着！」とのタイトルで、動画をアップ。放送当日、ニッポン放送に到着した井上は、緊張した面持ちでまずはスタッフにあいさつ。到着後すぐに「ジングル」の収録に臨んだ。
休憩を挟んで迎えた本番直前。「待ってください、あと1分で始まるってことですか？」と口にすると、自らの体を叩く“謎行動”をとるなど、緊張した様子をにじませた。実際、『オールナイトニッポン』冒頭のトークでは「手の震えが止まらない」と口にしていたが、動画では本当に手が震えながらもトークを紡いでいく井上の様子が映し出された。
その後は、らしさを見せながらも2時間の放送をやりきった井上。初回放送後のインタビューでは「緊張しながら始まったんですけど、本当に2時間楽しくて。終わって振り返ってみたら、反省点はありますけど、まずはきょう楽しめたことが私はうれしいので、しっかりと久保さんからいただいたバトンを握りながら、来週も楽しんでお届けできたらいいなと思います」と声を弾ませていた。