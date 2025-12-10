〈「ほら、行ってきなさい」と母に背中を…広島カープの帽子をかぶった少年・羽生善治が、道場に初めて足を踏み入れた日〉から続く

11月26日、羽生善治九段（55）が第19回朝日杯将棋オープン戦二次予選で千田翔太八段に勝利し、公式戦通算1600勝を達成した。自らの持つ歴代最多勝利数を更新し、棋士生活40年でたどり着いた前人未踏の大記録。勝利数に加え、タイトル獲得も歴代1位の99期。50歳を過ぎてなお第一線を戦う偉大な棋士・羽生善治はどのように誕生したのか。

今期の将棋ペンクラブ大賞（文芸部門）を受賞し、「ドラマ化してほしい」「『聖の青春』以来の名著」と将棋ファンから熱い支持を受ける『いまだ成らず 羽生善治の譜』（文藝春秋）より羽生と将棋の出会いを描いた第2章「土曜日の少年」から抜粋する。羽生と「八王子将棋クラブ」席主の八木下征男さんの人生が交錯する物語をお楽しみください。



八木下の心を満たした少年の声

母に背中を押されてようやく少年は入ってきた。まだ小学2年生だという。ただ、不安げだった少年は将棋盤を前にすると、不思議と落ち着いた顔になった。八木下はまず飛車と角、桂馬と香車それぞれ二枚の六枚落ちで指した。そこで初めて少年がまだ将棋を覚えたてであることを知った。それなのに子供大会では誤って中学生と当ててしまったことに気づいた。気の毒なことをした……。八木下は内心で後悔した。ただ、少しサイズの大きなカープ帽をかぶった少年は六枚落ちで負けても落胆した様子はなく、またすぐに駒を並べ始めた。

少年は次の土曜日もやってきた。また、次の土曜日も現れた。赤い帽子は次第に週末の道場に溶け込んでいった。八王子将棋クラブの段級は7級からであったが、八木下は少年のために一計を案じた。特別に15級を設けたのだ。14、13と昇級すれば棋力証がもらえる。達成感をなるべく多く知ることで将棋にのめり込んでくれればと考えたのだ。

羽生の自宅は駅から車で30分以上かかる市北西部にあった。そのため道場に居られるのは毎週土曜日、母親が買い物を終えるまでの1時間半ほどだったが、少年は次々に昇級した。対局を終えると、入口で待っている母親のもとへ駆けていき、「今日、また一つ上がったんだよ」と息せき切って昇級を告げる。その弾むような声が八木下の心を満たした。

他の少年との明らかな違い

月日を過ごすうち、八木下はあることに気づいた。羽生には他の少年と明らかに違うところがあった。10歳に満たない子供のほとんどは盤を挟んで相手と向き合っている間は集中できるが、相手がいなくなると途端に飽きてしまう。ところが、8歳の羽生は一人でも盤に没入することができた。詰将棋を解くことを勧めると、羽生はそれに飽き足らず自ら詰将棋の問題を創作してきた。

やがて羽生は道場にやってくると、八木下のいるカウンターにかじりついて話し始めるようになった。何を話すのかと思って聞いていると、前の週にテレビで放送された対局の棋譜を諳んじていた。八木下は忙しいのと、ついていけないのとで苦笑いして誤魔化すしかなかったが、羽生は構わず喋り続けていた。まるで1週間分、詰めに詰め込んできた将棋に対する知識と情熱が溢れ出ているようだった。

この子は家に帰ってもひとりで指し続けているのだ……。

「いいんだよ。また勝てばいいんだから」

瞬く間に定跡を覚え、昇級していく才能もさることながら、それ以上に将棋への没頭の深さに驚かされた。そして羽生と他の少年たちとの最大の違いは強い相手との対局を嫌がらないこと、つまり敗北を怖れないことだった。

将棋の楽しさとは勝つことにある。それを最も純粋な形で表現するのが子供たちだった。席主として日々、子供たちに接している八木下はよく知っていた。勝てばのめり込み、負ければ飽きる。だが、羽生の勝敗の捉え方はどこか違っていた。段級が上の相手と指して敗れる。悔しいだろうと思って話しかけると、羽生は八木下を見上げて言った。

「いいんだよ。また勝てばいいんだから」

微笑む少年の言葉には大人がはっとさせられるような響きがあった。八木下が知る限り羽生が負けて悔し涙を流したのは、初段から二段に上がる昇段の将棋で敗れた時の一度きりだった。以来、何かを悟ったかのように少年はより強い相手を求め、敗北を受け入れ、その中にこそ何かを見出しているようだった。

やがて八木下は土曜日を心待ちにしている自分に気づいた。道場に駆け込んでくる少年の煌めきに触れることを、待ち遠しく感じるようになっていた。

日々の仕事を終えた八木下の愉しみの一つは地元の酒場で杯を傾けることだった。道場を開いてからは行きつけの店の女将との世間話も、自然と将棋のことになっていた。

「うちの道場にすごい子がいるんだよ。将来、名人になれるんじゃないかと思うような、そんな子なんだ」

八木下の熱っぽい口調を女将は微笑みながら聞いていた。

「とにかく、あんな子は見たことがないよ」

アマチュア強豪との戦い

出会いから2年ほどが経って小学4年生になると、羽生はもう道場でも指折りの腕前になっていた。さらに強い相手を求めるため外へ向かった。大手デパートで開催される将棋トーナメントに参加しては勝ち進んでいったのだ。まだ10歳ながら決勝まで進んだこともあった。そうして大会から大会へと渡り歩くうちに赤い帽子の少年は大会関係者の間でも知られるようになっていった。

そんなある日、いつものように馴染みの居酒屋に行くと、アマチュア五段という腕前の常連客が八木下を待っていた。八王子将棋クラブにも通っている強豪だった。先日、女将から何気なく天才少年のことを耳にしたというのだ。

「そんな子がいるはずがないよ」

その客はとても信じられないという顔で首を傾げた。八木下は本当なのだと訴えた。すると、五段の男は言った。

「分かった。じゃあ今度、俺とやらせてみなよ──」

五段の強豪と10歳の少年との対局は数週間後、八王子将棋クラブで実現した。駒を落とすことのない平手での勝負だった。当初はさすがにまだ無理か……との思いがよぎったが、その頃の羽生は四段の八木下でも負かされてしまうような実力になっていた。何より、自分よりも強い相手を求める少年にとっては断る理由などないような気がした。盤を挟んで向かい合った二人は一見すると、そのまま大人と子供であった。身体の大きさも段位も年齢もあまりにかけ離れていたが、勝ったのは羽生だった。

五段の強豪が呆れたような顔で声をあげた。

「この子、すごいよ……。奨励会、受けなよ」

その言葉に八木下はハッとした。それはまさに自分が少し前から胸に秘めていた考えだったからだ。

奨励会とは日本将棋連盟の棋士養成機関である。全国各地から天才と呼ばれる少年が集まり、プロへの狭き門をめぐって競い合う。もし試験に受かって入門できたとしてもそこからさらに過酷な競争が待っている。そこでは夢を手にできるかもしれないし、逆に失うかもしれない。むしろ確率で言えば、圧倒的に後者の方が大きいだろう。だが、八木下はこの少年ならば駆け抜けてしまうような気がした。だからある日、意を決して羽生の母親にこう切り出した。

「羽生くんに、奨励会を受けさせるお気持ちはありませんか──」

◆ ◆ ◆

あとがき

「八王子将棋クラブ」の八木下征男さんは、この本の刊行後、2024年11月26日、81歳で逝去されました。謹んでお悔やみを申し上げます。また、この時、羽生九段はXで次のように追悼しています。

〈 八木下征男様の逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。先生の穏やかな思いやりに溢れた励ましの声が今でも聞こえてくるようです。こんなに早く別れの日が来るとは思わず、残念でなりません。子供の頃から大変にお世話になり、自分が将棋の道に進むレールを敷いて下さった恩人です。 また、多くの子供達に良い影響を与えて育てて下さった先生のような人でもあります。いつも朗らかで安心感のある存在でした。将棋クラブで過ごした日々はかけがえのない思い出です。八木下さんとの出会いがなかったら将棋を続けていなかったと思います。大恩人です。〉

