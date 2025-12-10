ヒコロヒー、好みの男性のタイプを明かす 理想のクリスマスは朝まで雀荘で締めは「マンズの清一色」
ピン芸人のヒコロヒー、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃん（金子きょんちぃ、すがちゃん最高No.1、信子）が10日、東京・渋谷モディで行われた『The Man's Best Friend Exhibition』のオープニングイベントに参加した。
【写真】大爆笑！大胆コマネチを披露する信子
サブリナ・カーペンターの「When Did You Get Hot？」という、ある日突然“見つめたい人”になった様を歌った楽曲について共感できるか、というトークをすることに。ヒコロヒーは共感できるそうで「あります。ちょっと見てない間に『大変な思いをしたんやろうな』とか、『傷つくことがあったんだろうな』とか見えた時に、いい男になったな、と」と明かす。すると信子は「ヒコ様、ボロボロの男が好きなんですか？」と確認すると、ヒコロヒーは「ボロボロの男はたまらんね」と肯定していた。
クリスマスの予定を問われるとヒコロヒーは「仕事です」と営業スマイルで語る。「朝からてっぺん過ぎまで仕事です。言わせないでください」と返した。また、理想のクリスマスの過ごし方については「仕事して3時ぐらいに終わって、上野かなんかで飲んで、そのまま上野の雀荘に行く。麻雀を閉店までやって…。マンズの清一色で上がらせてもらおうかな」と『Man’s Best Friend』にかけたトークをして局地的に大爆笑をさらっていた。
第67回グラミー賞で2部門を受賞し、世界的な注目を集めるサブリナ・カーペンターの最新アルバム『Man’s Best Friend』の発売を記念した展示イベント。きょう10日〜14日まで開催される。
