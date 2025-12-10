タレントのスザンヌ（39）が2日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。名刺交換について語った。

2017年に地元熊本へ移住し、23年にアパレルブランドを起業、今年2月からは旅館経営にも乗り出しているスザンヌ。商談なども自ら行っているといい、番組パーソナリティーを務めるお笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーと、名刺の話題で盛り上がった。

自身は社会人経験がないというバービーが名刺交換に触れると、「笑っちゃうよね」とスザンヌ。名刺交換の際、慣れない気恥ずかしさもあり笑いそうになることを打ち明けつつ、「“名刺交換 やり方”で最初は検索して、見て、こうやってやるんだって。社会人1年目じゃないけど、名刺交換のやり方から勉強して」と回想。「もらったら机の上に並べて置くとかね、順番とか。そういうのがあるなって」と学んだという。

するとバービーは「名刺交換って、目を見るのがマナーって言われる。目を見るのがマナーだと思ってるからか、シャイな人でもグッとみる。あの瞬間、私笑っちゃいそうになって」と打ち明けた。

スザンヌも心当たりがある様子だったが、「私の社会人1年目の感じでは、皆さん（もらった）名刺に対して一言言ってるから」と切り出し、「私も言わなきゃなのかなと思って、全然普通の名前でも“え〜珍しい名前ですね”って。タナカとか書いてあるのに」と失敗談を語った。

これにバービーが「“いい紙ですね”とかは言っていいんですかね」と聞くと、スザンヌは「そういうのは喜ばれますよね、たぶん。こだわりでやられてると思うんで」と想像。「私も“活版印刷ですね”とか言う時があるんですけど、たまに違ったりすることもある、それしか覚えてなくて」と笑いながら、「“いい紙ですね”とか“珍しい名刺ですね”は喜ばれると思う」と話していた。