広瀬アリス、無理なダイエットに苦しんだ過去を明かす「めちゃくちゃ毎日怒られて…」
俳優の広瀬アリス（30）が9日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』2時間スペシャル（後9：00）に出演。10代から20代前半にかけて経験した“つらかった時期”について語った。
【写真】当時11歳！スカウトされた日に撮影された広瀬アリスの懐かしショット
番組では「人生でつらかった経験」というテーマでトークを展開。広瀬は「16歳から22歳くらいまで」経験した「ダイエット」に悩んでいた日々を挙げた。
学生時代バスケットボール部に所属していた広瀬は、「やっぱり女の子って、どうしても凄くぷくぷくしているじゃないですか」「誰よりも体が大きくて、本当にやせられなくって…」と体形に悩み、葛藤の日々を送っていたという。
「めちゃくちゃ毎日怒られて“食べません！”って絶食。で、またリバウンドして…」と、無理なダイエットを繰り返していた当時の苦しさを吐露した。
【写真】当時11歳！スカウトされた日に撮影された広瀬アリスの懐かしショット
番組では「人生でつらかった経験」というテーマでトークを展開。広瀬は「16歳から22歳くらいまで」経験した「ダイエット」に悩んでいた日々を挙げた。
学生時代バスケットボール部に所属していた広瀬は、「やっぱり女の子って、どうしても凄くぷくぷくしているじゃないですか」「誰よりも体が大きくて、本当にやせられなくって…」と体形に悩み、葛藤の日々を送っていたという。
「めちゃくちゃ毎日怒られて“食べません！”って絶食。で、またリバウンドして…」と、無理なダイエットを繰り返していた当時の苦しさを吐露した。