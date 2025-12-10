〈「早く就職して」ひきこもりよりはマシだけど⋯26歳・司法浪人の長男を抱える“父親の本音”〉から続く

問題があったのは長男だけじゃなかった⋯⋯。54歳、海運会社の管理職・加納正輝さんを襲った「さらなる試練」とは？

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

社会問題化しつつある「ミッドライフクライシス」（中年の危機）に直面した50代を追った、増田明利氏によるルポルタージュ『今日、50歳になった―悩み多き13人の中年たち、人生について本音を語る』（彩図社）から一部を抜粋してお届け。なお、登場人物のプライバシー保護のため、氏名は仮名としている。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

「勝ち組」だった次男に起きた異変

次男は大学を卒業して3年目、再来月には25歳になるのだが、新卒で入った会社を7か月で退職してしまい、再就職した会社もやはり半年ちょっとで辞めたということだ。次男が新卒で就職したのは大手建設会社。他にも著名企業数社から内々定を得ていたそうで、就活エリートと言ってもいい勝ち組だった。

「就職した年の夏にはもう文句が多くなってきて。わたしもいろいろ聞いたのですが、言っていることが漠然としていて問題の本質が見えないんです」

次男が言うのは、この会社では成長できない。予想していた研修がなかったというもの。

「別の会社に進んだ大学の友だちと話すと『うちではこうだ』『俺のところとは違う』となって、自分の入社した会社がおかしいと思ったみたいなんです」

研修内容は会社によって違うのが当たり前。仕事のやり方も、上司や先輩が手取り足取り教える方法と、教えるより覚えろと実践第一でやる方法がある。サラリーマンの先輩としてそう説明しても、納得していない顔つきだった。

「配属にも不満があったみたいでしたね。本社や規模の大きい支社でインフラ関連のプロジェクトに参加できると思っていたらしいのですが、実際に配属されたのは南関東の営業所で、小さな公共工事や小規模開発のビル、マンション工事を担当させられたのが気に入らなかったらしい」

「入社3か月で辞めたい」

自分の希望通りの配属や担当業務に就ける人は少数派。多くの人は意に沿わない決定に不満を持ちつつも受け入れ、それに適応してきた。悲しいかな一社員はコマと同じ。加納さんは自分の経験を交えて諭したが、次男には理解できなかった。

「入社3か月で辞めたいと言い出して。10月には本当に辞めてしまった」

年が改まった翌年1月に第二新卒扱いで再就職したのは食品商社。

「ここも張り切って働いていたのは5か月ぐらいでした。人間関係というか、物静かでおとなしい次男と職場の人たちは相性が合わなかったみたいです」

奥さん経由で聞いたところでは、上司や先輩に名前を呼び捨てされた、ミーティングのとき他の社員が何人かいるところで叱責された、取引先の担当者にお前呼ばわりされたとか。

「プライドが傷ついた。下品な馬鹿どもと関わりたくない、なんて言っていたそうです」

加納さんは「そんなの大した問題じゃないだろう」と思うが、自らの会社で次男と同年齢ぐらいの若手社員に聞いたところ、そういうことを異常なほど気にして根に持つ人が少なからずいると教えられた。

「うちの若手の話では、小中学校では君付け、さん付けで呼ぶように指導されるし、あだ名を付けるのも禁止なんだそうです。注意や指導は一対一で、他の子がいないところでする。普通の公立校でもこうなんですって」

普通に「おい、○○」と呼び捨てで会話するのは高校生になってから。しかも極めて親しい間柄だけ。会社の若手によると、大学時代の同級生やサークル仲間には、呼び捨てにされたりお前と言われたりしたのがショックで退職した人が4、5人いるという。

「我々の時代とはまったく違うので面喰らいました。自分らしく生き生きとか個の尊重というのは理解できるけど、打たれ弱くなっていると思いましたね。まっ、こんなことを口にしたら老害と批判されるんでしょうが」

結局フリーターに⋯

せっかく再就職できたのに、人間関係の軋轢から半年でまた退職。現在はフリーター的な暮らしだそうだ。辞めたあとも、あの上司が悪い、職場環境が最悪だったと文句ばかり言っていたらしく、最近は家にも寄り付かなくなっている。

「今はとりあえず派遣社員をやっています。家電量販店に出店している携帯電話会社の営業ブースで、販売や諸々の事務処理をやっているということです」

「これじゃ将来の展望を描けないでしょ」

引きこもりやフリーターになるよりはましだが、先々のことを考えると大丈夫なのかと心配になる。

「正月に3か月ぶりに顔を見せたんですが、生活ぶりを聞くとねえ……」

今はどのくらいの収入があるのか尋ねたところ、月収は24万円前後で手取りだと18万円ということだった。

「派遣会社の社会保険には入っているけど、賞与なし、退職金なし、派遣先に直接雇用される見込みもなし。これじゃ将来の展望を描けないでしょ」

社会人になってから住み続けているアパートは、家賃が5万8000円。水道光熱費、通信費も必要だ。自炊はしていないので食費その他の出費も小さくない。

「少しは貯金していると言っていましたが、マイホームの頭金になるような金額は作れないだろうし、病気やケガで2週間も休んだら雇止めになる。そしたら簡単に生活困窮者に転落ですよ。自分のリスクを分かっているのだろうか」

今のようにフラフラできるのは25歳がいいところ。キャリアアップして転職したのではなく、不適応で職を転々としているだけではお先真っ暗だ。2人ともまだ20代なので、どうにかなる、心配し過ぎだと思っているかもしれないが、時間が経つのは早い。手遅れにならないうちに生き方を修正してくれないと困る。

「子どもたちへの援助なんて無理です」

「わたしは定年後も継続雇用で働くつもりですが、収入は大幅に下がってしまう。年金生活に入っても年金だけでは毎月数万円足りないと言われているでしょ。そしたら貯金を取り崩すことになる。子どもたちへの援助なんて無理です」

自分たちが大病をしても息子たちを頼れないのに、蓄えは減っていく。下手をしたら共倒れという危険もある。

「もしもですが、わたしら夫婦のどちらかが介護が必要な状態になったらお先真っ暗。息子たちには早く自立してもらい、自力で生活を営めるようになってもらいたい」

2人とも勉強は良く出来たし、非行とも無縁。反抗期もほとんどなく子どもは当たりだと思っていたが、成人してから心配をかけられるとは思わなかった。

（増田 明利／Webオリジナル（外部転載））