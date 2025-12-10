メッツをFAとなった救援左腕グレゴリー・ソト投手（30）がパイレーツと1年775万ドル（約12億円）で契約合意したと9日（日本時間10日）、米スポーツ専門局「ESPN」のホルヘ・カスティーヨ記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

ドミニカ共和国出身のソトは19年にタイガースでメジャーデビュー。23年からトレードでフィリーズに移籍し、同年は69試合で24セーブをあげた。

その後、オリオールズにトレード移籍し、今季途中にオ軍からメッツにトレードで加入。今季は2チームで計70試合に登板し、1勝5敗1セーブ、23ホールド、防御率4・18だった。

直近5年連続で60試合以上に登板するなど、MLB通算は391試合で15勝34敗56セーブ、防御率4・26。

同じくドミニカ共和国出身のフアン・ソトが昨オフ、15年総額7億6500万ドル（約1109億2500万円）の大型契約を結んでメッツに加入。今夏から2人のソトがメ軍でプレーしていたが、来季はグレゴリーのパイレーツ移籍により打者ソトVS投手ソトの対決が再び見られることとなりそうだ。