25kgもの大幅ダイエットに成功した女性が、「1年以内に痩せた」という手法を告白。MCの芸人が驚愕し、スタジオで大きな反響を呼ぶ場面があった。

【映像】ミス筑波大学 25kg減のビフォーアフター

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#2が、12月8日に配信された。

ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎による安田大サーカス・団長安田へのドッキリ企画で、大いに“メシウマ”を堪能した番組MCの岡野陽一と相席スタート・山添寛の前に、1人の女性、遠藤奈子さん（26）が登場した。

遠藤さんは、履歴書にある「25kgのダイエット成功」という経歴について、当時付き合っていた彼氏から「顔が全然タイプじゃない」と言われたこと。「見返してやる」という動機でダイエットを始めたことを明かす。

その手法は、8時間の内に一日の3食を食べ切るというもの。残りの16時間は「断食」で、「食事の内容も改善して行っていたので、1年以内に痩せることができました」と語った。

なお、70kg→45kgのダイエットに成功、彼氏と別れて出場した筑波大学ミスコンで、遠藤さんは見事グランプリを獲得。その写真が紹介されると、2人は「うわー！綺麗！」と称賛の声を上げた。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）