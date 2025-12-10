ユニクロ「コスパ破壊の価格設定」「超トレンドなシルエット」迷わず買うべき“最強のダウンジャケット”
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロのダウンジャケットを全部購入して検証
今回はユニクロで買える最強ダウンジャケットを紹介します。オシャレなダウンジャケットがほしい、でも何を買えばいいのかわからないという方にこそ見ていただきたい内容です。
実際にユニクロにあるダウンジャケットをすべて購入、検証して、辿り着いたオススメダウンジャケットなので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回紹介するのは以下のアイテムです。
・シームレスダウンジャケット 1万4900円
◆高額な予算を用意している人もこれでいい
まず、結論からお伝えさせていただきますが、今年のダウンジャケットがまだ決まっていないという人は、これを購入するのがオススメです。
トレンドライクな形で、合わせやすくて機能性もいい。正直、かなり高額で予算をたっぷり使っていいダウンジャケットを買おうと思っている人でなければ、これで十分でしょう。
大人の男性がオシャレに見せるうえで重要な要素の一つが大人っぽさです。
なので、たとえばダウンジャケットを探すときに、色が切り替えられているとか、ポケットが多いとか、ジップが派手とか、「単体として見てかっこいい」要素が盛り込まれているものも多く存在します。
◆極力ミニマル、極力シンプルを選ぶ
ただ、最初にそういったものを選んでしまうと、難易度が高く、オシャレに見せるのにはかなり難しいです。そもそもダウンジャケットは、アウトドアルーツなので元々カジュアルなアイテムです。
そこに情報量を増やしていくと、子どもっぽさが一気に加速してしまいます。なので、大人な男性が選ぶべきダウンジャケットは極力ミニマル、極力シンプルなデザインがオススメです。
この点を踏まえて今回のダウンジャケットを見てみると、まず非常にシンプルな作りだとわかります。
◆品良く大人っぽくまとまったデザイン
色の切り替えなどがなく、ジップすら見えない仕様でポケットも目立っていません。おまけにダウンジャケットは通常ステッチが目立つものですが、それすらありません。これがシームレスダウンという商品名の所以です。
これによりダウンジャケットながら品良く大人っぽくまとまったデザインになっています。
素材は表地がポリエステル100%。安っぽいイメージの方もいるかもしれませんが、実物を見たらその考えはなくなるでしょう。安っぽいテカりも全然なく、マットな質感。価格も踏まえたら、素材感に文句を言う人はまずいないはず。
◆ボリュームはあるのに着こなししやすい
中わたはダウンが90%、フェザー10%の割合の黄金比になっていいます。しかも、750フィルパワー以上というプレミアムダウンなので保温性もバッチリ。加えて、外気をシャットダウンする仕組みにもなっています。
裾にはドローコードを備えて、袖にも絞りがあり、ネックも高め。しかも、ステッチが少ない作りなので、縫い目から外気が入ってくることもありません。
シルエットも2025年を代表するトレンドの形でオシャレに着用可能です。袖は結構長めで身幅もたっぷり、ただ着丈はそこまで長くないので、相対的に着丈が詰まったシルエットになっています。
おまけにネックが高めで、襟の立ち方も綺麗なので小顔効果抜群。ボリュームがあるダウンでも着こなしやすくなっています。
◆シームレス仕様なのに1万4900円
