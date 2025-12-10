高野豆腐でランチプレート 旭松食品がおやこ料理教室

旭松食品は大阪ガスクッキングスクールと協同で「おやこ料理教室」を開催。親子で作れる高野豆腐レシピや様々な料理方法、栄養が学べるもので、11月22、23、29の3日間に、子どもとその保護者が参加した。

22日に大阪市内のハグミュージアムで開催された料理教室では、21組48人が参加。講師が高野豆腐を使ったレシピを実践を交えながら説明したあと、それぞれの家族が「高野豆腐のこんがりジューシーハンバーグ」「カレー香る高野豆腐のカリっとからあげ風」「高野豆腐と冬野菜のあったかスープ」「アニマルおにぎり」に挑戦。今回のメニュー1食で5歳から小学生の子どもの1日に必要なたんぱく質や鉄分の推奨量の3分の1を満たしている。

親子が力を合わせて料理

高野豆腐は、植物性たんぱく質やカルシウム、鉄分が豊富な栄養価が高い食品。幅広い料理に使用してもらおうと、旭松食品では和洋中の様々なメニューを提案。おやこ料理教室はその一環として催された。

教室では高野豆腐製造工程のビデオ放映や、高野豆腐や大豆についてクイズで学べるミニセミナーもあり、子どもたちは保護者と自分たちが作った料理の試食をしながら楽しく学んだ。