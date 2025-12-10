ÃæÉô¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ±Ø¶á¡¦ÅÔ»Ô·¿¾®·¿Å¹¤ËÃíÌÜ MV¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹3Å¹Æ±»þ¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ê¤É¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¾®¾¦·÷¡ÖÅÔ»Ô·¿¾®·¿Å¹¡×¤Î³«È¯¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°¦ÃÎ¸©Á´ÂÎ¤Ç¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ø¤Î¿Í¸ý½¸Ãæ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢À¸Á¯ÉÊ¤¬Â·¤¤Æü¾ï»È¤¤¤¬¤·¤ä¤¹¤¤±Ø¶á¤ÎÅÔ»Ô·¿¾®·¿Å¹¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢PPIH¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¹¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Ã±¿È¼ÔÁØ¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¸ÜµÒ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¡ÊMV¡ËÅì³¤¤Ç¤Ï12·î3Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¾®·¿Å¹¤Î¡ÖMV¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¶ÈÂÖ¤Î¡Öº£ÃÓ±ØÆîÅ¹¡×¡ÖÂçÁ¾º¬±ØÀ¾Å¹¡×¡ÖÊ¿°ÂÄÌ±ØÁ°Å¹¡×¤Î3Å¹ÊÞ¤òÆ±»þ¥ª¡¼¥×¥ó¡£Çä¾ìÌÌÀÑ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â200Ö°Ê²¼¤Ç¡¢ÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ë½ÐÅ¹¤·¤¿¡£À¸Á¯¤ä¥Ç¥ê¥«¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¡¢¥°¥í¥µ¥ê¡¼¡¢°ûÎÁ¡¢²Û»Ò¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Â·¤¨¤ë¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ ¤¹¤°¤½¤³¡¢ËèÆü¤òÊØÍø¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢±ØÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤É¤ÎÍèÅ¹¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«ÅÔ»Ô·¿¾®·¿Å¹¤Ç¤Ï25Ç¯7·î¤Ë¡Ö¸æ´ï½ê2ÃúÌÜÅ¹¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤ò¿·µ¬½ÐÅ¹¡¢11·î¤Ë¤ÏMV¹áÎÉ½§Å¹¤ò¡ÖMV¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¹áÎÉ½§Å¹¡×¡ÊÄÅ»Ô¡Ë¤Ø¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PPIH¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥æ¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿·¶ÈÂÖ¤Î¡Ö¿©ÉÊ¶¯²½·¿¥É¥ó¥¡×¤Ø¡Ö¥Ô¥¢¥´¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¶ÈÂÖÅ¾´¹¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÅÌÊâ¤ä¼«Å¾¼Ö·÷Æâ¤Î¾¦·÷¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¹Ù³°¤Î½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Ø¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¤ò·×²è¡£Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï200Å¹ÊÞ¤«¤é300Å¹ÊÞ¤Ø¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤ÎÈó¿©ÉÊ¤Î¶¯¤ß¤È¡¢¥¢¥Ô¥¿¡¦¥Ô¥¢¥´¤¬¶¯¤ß¤È¤¹¤ëÀ¸Á¯ÉÊ¤äÁÚºÚ¡¢ÆüÇÛÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿È¶á¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¥É¥ó¥¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤ÈÂçºåÉÜÆâ¤Î±ØÁ°¡¢±Ø¶áÎ©ÃÏ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÅ¹ÌÜÉ¸¤Ï80Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥í¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢22Ç¯¤ËÈË²Ú³¹¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó¤ÇÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥¿¥Á¥ä¶ÓÆóÃúÌÜÅ¹¡×¡¢23Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤ÇÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖÈ¬É´Á¯Ì¾¸Å²°ËÌÅ¹¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£
¡¡¼çÎÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ð¥í¡¼¤Ç¤Ï¡¢11·î21Æü¤Î¡Ö²£ÉÍ²¼±ÊÃ«Å¹¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¹ÊÞ³ÈÂç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¢ÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿Ì¾Å´¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Å´É´²ßÅ¹¤Î±¿±Ä¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¦À®¾ëÀÐ°æ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º±¿±Ä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÎ®ÄÌ»ö¶È¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤È»°½Å¤Ç3Å¹ÊÞ¤Î¹âÉÊ¼Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ì¡ÊÄÅ»Ô¡Ë¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÈ¯É½¡£¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¡¢º¹ÊÌ²½¤Ë¤è¤ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡¡ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥ª¥ó¤Î¾®·¿Å¹¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤¬1200Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¡¢30Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë2500Å¹ÊÞ¤¬ÌÜÉ¸¡£°ìÊý¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ç20Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾®·¿¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥È¥¢¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ëGO¡×¤¬¼óÅÔ·÷¤Ë¿Ê½Ð¡£11·î¤ËÀ¾²®·¦±ØËÌÅ¹¤ÈÉÙ»Î¸«Âæ±ØËÌÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£12·îÃæ¤ËºûÄÍ±ØÀ¾Å¹¡Ê½ÂÃ«¶è¡Ë¡¢ÃæÌîÃæ±û5ÃúÌÜÅ¹¡ÊÃæÌî¶è¡Ë¤Î2Å¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£¾®·¿Å¹³ÈÂç¤ÎÆ°¤¤ÏÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£