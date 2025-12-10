ÄÌÈÎ¿©ÉÊÅ¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ£ ¥Í¥Ã¥È»È¤¤ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ËÈ¯¿®
¡¡Ï¢ÆüÂçÆø¤ï¤¤¤Î¡ÖÄÌÈÎ¿©ÉÊÅ¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¡×¡£½é½ÐÅ¸¤ÎÀ¾ÍÎ²Û»Ò¥¨¥ë¥¯¥ë¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê²èÁü1Ëç¤«¤éºî¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¤òÅ¸³«¡£¼«ºî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¡¢µÇ°¼Ì¿¿¤Ê¤É¤«¤éÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¤¬ºî¤ì¤ë¡£¥×¥ê¥ó¥È¤ÏÁ¡ºÙ¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê»Å¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤ä²ñ¼Ò¤Î¥í¥´¡¢¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ë¡£1Ëç150±ß¡¢3Æü´Ö¤Ç´°À®¡£¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï2¤«·î¡£
¡¡¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤ËÈæ¤Ù°µÅÝÅª¤Ë¹á¤ê¤È»ÝÌ£¤¬°ã¤¦ÎäÅà¥«¥ì¡¼¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¥¢¡¼¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÃÓÂÞ¡Ë¤Î¥«¥ì¡¼¤ÏÌîºÚ¡¢µíÆù¡¢²ÌÊª¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ÈË§½æ¤Ê¥³¥¯¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡²¬ËÜÀ½ÌÍ¡ÊÆÁÅç¸©ÈÄÌî·´ÈÄÌîÄ®¡Ë¤Ï¡¢Ãæ²ÚÌÍ¤òÃæ¿´¤Ë¤¦¤É¤ó¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¶¾Çþ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¤³¤À¤ï¤êÌÍ¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡£¼çÎÏ¤Î¡Ö¼ê±ä¤ÙÈ¾ÅÄ¤½¤¦¤á¤ó¡×¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤êÁ´¹ñÅª¤ËÈÎÇä¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁÄÃ«½½³ä¤½¤ÐÀÐ±±ÈÔ¤¡×¤äÂ¾´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ£ÇÆÙÇÌÍ¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Þ¤³¤È²°µíÇòÅò¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ê¤É¤âÅ¸³«¡£OEM¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÃ¸Ï©Åç¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¶Ì¤Í¤®¥¹¡¼¥×ÙÇÌÍ¡×¤ä¿À¸Í¿ÜËá¥·¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ª¥ë¥·¡¼¥é¡¼¥á¥ó¡Ê±öÌ£¡¦¶Ì¤Í¤®Ì£¡Ë¡×¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æì¸©Êª»º¸ø¼Ò¡Ê²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡Ë¤Ï¡¢²Æì·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢²Æì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¿©ÉÊÎà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼òÎà¤ä¹©·ÝÉÊ¤ä»¨²ß¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÉý¹¤¤²ÆìÊª»º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ï¤·¤¿¥Ý¡¼¥¯JAPAN¡×¤Ï¡¢¹ñ»ºÆÚ¡¦·ÜÆù»ÈÍÑ¡¢¹ñÆâ¡Ê²Æì¸©¡ËÀ½Â¤¤Î¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥ß¡¼¥È´Ì¡£Ìµ±ö¤»¤¤Ç¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Ï±ö¡¦¹õÅü¡¦¤³¤·¤ç¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤¢¤Ã¤µ¤ê·Ú¤¯¡É¡È¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤Ì£¡É¤¬ÆÃÄ§¡£²Ì½Á100¡ó¤Î¡Ö¤Þ¤ë¤´¤Èºñ¤Ã¤¿¥·¡¼¥¯¥î¡¼¥µ¡¼¡×¤Ï²Æì¸©Âçµ¹Ì£Â¼»º¥·¡¼¥¯¥î¡¼¥µ¡¼¤òÈé¤´¤Èºñ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È²Ì½Á¡£ÀìÍÑ¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê°û¤ßÊý¤òÄó°Æ¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¥é¥Ã¥·¡¼É÷¤ËµíÆý¤Ç³ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ÆÃñ³ä¤ê¤Ê¤É¤ÎÄó°Æ¤â¤¢¤ë¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë