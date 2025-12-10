12月9日、生田衣梨奈がInstagramを更新した。

生田は、自身のInstagramアカウントにて、「イチョウも行ってきたよ〜」「#紅葉 #イチョウ #代々木公園」などのコメントとハッシュタグと共に、色づいたイチョウの葉を手にカメラを見上げる上目遣いショットや、ネイビーのトレーナーを着用し、美脚を披露しているコーディネートでの振り向きショットなどを公開。

この投稿に対し、ファンからは、「お顔がかわいすぎてびっくり」「どこでもえりぽんは映えるね」「めちゃめちゃ絵になるー！！」「最高です」「良い写真すぎる」といった絶賛の声が寄せられていた。

生田はモーニング娘。の9期メンバーとして活躍し、今年7月8日に行われたコンサートをもってモーニング娘。’25及びハロー！プロジェクトを卒業した。Instagramでは、日々のお出かけの様子など、自身のプライベートについても発信を行っている。

画像出典：生田衣梨奈オフィシャルInstagramより