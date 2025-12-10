老若男女に愛される「シュークリーム」　12月9日『マツコの知らない世界』で大特集

マツコ・デラックスさんがMCを務める人気番組『マツコの知らない世界』（TBS系、火曜午後8時55分〜）は、いろんなジャンルのゲストを招き、軽妙なやり取りとともに、ゲストの得意分野を深く掘り下げて紹介する内容が魅力です。2025年12月9日の放送では、香ばしいシュー生地ととろけるカスタードクリームがたっぷり詰まったシンプルながら奥深いスイーツ「シュークリームの世界」を大特集。『おとなの週末Web』で「シュークリーマン飯塚のシュークリームハント」を連載中のシュークリーマン飯塚さんが出演し、シュークリームの魅力が紹介されました。これまで3000個以上、年間で200個以上を食べる筋金入りのマニア・シュークリーマン飯塚さんの連載記事をお楽しみください。

注目すべき“シュークリーム専門店”3選 急増する専門店のココがすごい

『choux lab（シューラボ）』「シュークリーム（クッキー生地＆カスタード）」（310円）「シュークリーム（シュー生地＆カスタード）」（290円）

近年、全国で急増しているという「シュークリーム専門店」のなかから、東京都内で注目されている3店舗を厳選して紹介しています。ケーキ屋さんやお菓子屋さんで販売されているものとは一味違う専門店ならではのこだわりが詰まったシュークリームです。シュークリーム初心者はこの記事から読むべし！

“地方で注目”のシュークリーム3選 わざわざ行きたくなること間違いなし

『choux（シュー）小屋』左から「シューキャラメル」（330円）「シューサブレ」（297円）「シューフレーズ」（572円）

東京を飛び出し、地方都市で注目されているシュークリームのお店3軒をご紹介。わざわざ足を運ぶ価値ありの絶品シュークリームが味わえます。年末年始に、シュークリームを食べるために遠出をして、ついでに観光してくるなんていうのも良いかもしれません。

“カスタードだけじゃない”シュークリーム3選 意外な組み合わせにハマる

『LIKE』で食べることができる“カスタードクリーム”ではないシュークリーム

シュークリームといえば、“カスタード”の常識を覆すお店を厳選。その組み合わせがあったか！と驚き、意外な合わせ技にハマること間違いなしのお店です。カスタードクリームが苦手な方はもちろん、いろんなクリームを試してみたいマニアさんも必見です。

シンプルだけど美味しい王道シュークリーム3選 “映え”を意識しすぎない

『Patisserie Salon de the Amitie』「シュシュ」（390円）イートインでは焼き菓子のおまけもついてくる！

“カスタード”以外の組み合わせを楽しんだ次は、初心にかえって王道でシンプルなシュークリームはいかがでしょうか。映えを意識しすぎない、サクサク・ふわふわとしたプレーンで香ばしい生地と、卵や牛乳にこだわった濃厚なクリームの虜になるお店を3軒ご紹介します。

コンビニシュークリーム6種を食べ比べ、手軽なのにレベルの高さに驚愕した！

（左上から）『セブン-イレブン』「たっぷりホイップのダブルシュー」（199円）、「濃厚バニラのカスタードシュー」（172円）、（中央上から）『ファミリーマート』「たっぷりクリームのダブルシュー」（192円）、「クリームたっぷり！濃厚カスタードシュー」（170円）、（右上から）『ローソン』「大きなツインシュー」（151円）、「カスタードパイシュー」（254円）※2025/11/24時点で店頭に並んでいた商品になります

最後は、ここ数年で目まぐるしい進化を遂げるコンビニのシュークリームを食べ比べ！大手3社『セブン−イレブン』『ローソン』『ファミリーマート』のこだわり商品を2種類ずつ紹介しています。コンビニごとでも、商品ごとでもそれぞれ特徴が異なるため、きっと自分好みのシュークリームが見つかるはず。

シュークリーマン飯塚

写真／シュークリーマン飯塚

仕事を頑張る自分へのご褒美であるシュークリームに魅せられたサラリーマン。「シュークリーマン飯塚」を名乗り、コンビニから専門店まで、美味しいシュークリームを探し求めて、今までに3000個、年間200個以上食べる（自称）日本一のシュークリームマニア。

Instagram：https://www.instagram.com/daibobiad_chou

