「美男美女どころではない」『今日好き』カップルのツーショットに反響！ 「ビジュの相性えぐい」
『今日、好きになりました。』（ABEMA）に出演していた多田梨音さんは12月6日、自身のInstagramを更新。同番組でカップルとなった彼氏である内田金吾さんとのツーショットを披露しました。
ファンからは、「ビジュの相性えぐい」「尊すぎるー！！！TGCも可愛すぎた」「きんりの見てると、こっちまで幸せな気持ちになる」「美男美女どころではない」「1番の推しカップル」「美男美女って言うのはこういうこと」「2人ともビジュ良すぎばりかわいい」「イルミより輝いてる」と、絶賛の声が集まりました。
「2人ともビジュ良すぎ」多田さんは「きんごくんとイルミネーションでドラマ撮影しました」とつづり、1枚の写真を投稿。 クリスマスイルミネーションを背景に、内田さんとぴったり寄り添うラブラブなツーショットです。
TGC広島でも恋人ショット公開7日にも「TGC広島ありがとうございました！！」と、内田さんとの仲良しツーショットなどを公開していた多田さん。ファンからは、「金吾くんと頭こっつんしてるの可愛いすぎた」「きんりの安定感」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)