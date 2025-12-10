歌がうまいと思う「timelesz」のメンバーランキング！ 2位「寺西拓人」、1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部は11月27〜28日、全国の10〜60代の男女300人を対象にアイドルグループ「timelesz」に関するアンケート調査を実施しました。
「timelesz project -AUDITION-」を通じ、2025年2月に5人の新メンバーが加入して8人組となったtimelesz。オーディション番組のヒットもあり、2025年にグループは大ブレークを果たしています。
この記事では、「歌がうまいと思う『timelesz』のメンバー」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位に選ばれたのは寺西拓人さんです。寺西さんは、ジャニーズJr.を卒業後に俳優としてドラマや映画、舞台に出演してきたメンバーです。
特に舞台への出演が多く、ブロードウェイ・ミュージカル『ロジャース / ハート』、ミュージカル『RUN TO YOU』などで高い歌唱力を披露。キレのあるダンスも得意として、パフォーマンススキルがすぐれているメンバーとして人気です。timelesz加入後も、ミュージカルで鍛えた歌声を披露して、グループの人気を引っ張り続けています。
回答者からは、「生放送を見ていて率直に歌がうまいと感じた」（30代女性／大阪府）、「舞台で培ってきた声量があるので、聴きやすい」（30代女性／愛知県）、「ミュージカルなどの舞台もやっているし、歌声が安定している」（30代女性／山口県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは菊池風磨さんでした。菊池さんは、2011年にSexy Zoneのメンバーとしてデビュー。グループがtimeleszに改名した後も、中心メンバーとして高い支持を集めています。
俳優業のほかにバラエティー番組でも人気が高い菊池さんは、ラップが得意で歌唱力も高いメンバーとしておなじみ。自身でラップパートの作詞を務めることもあり、グループのパフォーマンスの要として活躍中です。
回答者からは、「高音も低音も音程が安定しているし声量もある」（40代女性／北海道）、「バラードからラップまで担当して、いつも音程を外すことなく歌えていて素敵」（30代女性／岡山県）、「ジュニアの頃からずっと見ていましたが、昔から歌唱力はすごいと思うし表現力も高くて尊敬します」（20代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
