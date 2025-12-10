ドジャース、ディアス獲得で“次なるターゲット”は　3連覇へ飽くなき補強策「最も重点を置くべきなのは…」米メディア

ドジャースはディアスで獲得で次なるターゲットは誰に(C)Getty Images

ドジャースが現地時間12月9日、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスと3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で契約合意に達したことが複数の米メディアで報じられ、早くも次なるターゲットが話題となっている。

【動画】ドジャースタジアムでも流れる！？ディアスが熱い登場曲でマウンドへ

同メディアのダグ・マケイン記者は「ドジャースがこのオフシーズンにさらに改善を図るべき分野を明らかにした」とし、ディアス獲得後のドジャースが補強すべきポジションについて「最も重点を置くべきなのは、外野である」と見解を示している。

ドジャースが外野で獲得を狙っている選手として、元ドジャースのコディ・ベリンジャー、カイル・タッカー、そしてハリソン・ベイダーをこの冬のFA補強の可能性として挙げており、この3人はいずれも、オフシーズンの初めからドジャースと広く結びつけられてきた選手たちだ。

トレード候補には、ジャレン・デュラン、ウィルヤー・アブレイユ、スティーブン・クワン、ルイス・ロバートJr.、バイロン・バクストン、ブレンダン・ドノバン、そしてラーズ・ヌートバーを挙げている。