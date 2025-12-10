出身と聞いてすごいと思う「北海道の私立進学校」ランキング！ 2位「立命館慶祥高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
年末年始の集まりやビジネスの場で、出身校の話題になることは少なくありません。今回は、その校名を聞いただけで思わず「すごいですね」と唸ってしまうような、地域の名門校にスポットを当ててみました。
All About ニュース編集部は11月6〜20日、全国10〜60代の男女239人を対象に「北海道・東北地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、出身と聞いてすごいと思う「北海道の私立進学校」を紹介します！
回答者からは「海外研修などグローバルな教育を展開していて、進学率も高くすごいと思います」（50代女性／広島県）、「北海道で一番学費のかかる進学校、課題や進学、進級条件が多い中、卒業できていることがすごいと思うので」（40代女性／北海道）、「優秀な生徒が多いし、著名人を多数輩出してます」（40代女性／長崎県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「全国難関大学への高い進学実績と、卒業生が社会の多様な分野で活躍しているから」（30代女性／北海道）、「とにかくネームバリューもあるし頭がいいイメージなのですごいと思う」（40代男性／兵庫県）、「全国的に有名なラ・サール学園系列校であり、北海道の私立高校の中では非常に難易度が高いことで知られているから」（40代女性／福井県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：立命館慶祥高等学校／37票2位は「立命館慶祥高等学校」でした。江別市にある立命館慶祥高等学校は立命館大学の系列校。難関国公立大学や海外大学への進学実績も持つハイレベルな進学校です。知名度やブランド力も高く、出身校としての印象も強いようです。
1位：函館ラ・サール高等学校／138票1位は「函館ラ・サール高等学校」でした。全国的な知名度を誇る鹿児島県の名門進学校「ラ・サール中学校・高等学校」の兄弟校で、東京大学や医学部をはじめとする超難関大学への合格実績が多数あります。格式ある男子校であり、「出身」と聞くだけで一目置かれる存在です。
