◇米女子ゴルフツアー 最終予選会最終日（2025年12月9日 アラバマ州 マグノリアグローブ・クロッシングC＝6664ヤード、パー72、フォールズC＝6643ヤード、パー71）

前日から持ち越した最終ラウンドの残りが行われ、クロッシングCの渋野日向子（27＝サントリー）は7ホールを1バーディー、ボギーなしで回り、最終ラウンドを72にまとめて通算5アンダーでホールアウト。ボーダーライン上の24位で来季出場権を獲得した。

ツアーカードを受け取った渋野は涙を浮かべ「緊張感もあり、体も思ったように動かなかった。でも、自分の弱いところに負けたくない思いが強かった。最後まで諦めずにできたと思う。ぎりぎり通って良かった」と喜びを言葉にした。

本格参戦4年目の今季は23試合に出場し予選通過が10回。トップ10入りが、7位だった全米女子オープンの1回だけ。苦しいシーズンとなった。ポイントランク104位に終わり、出場優先順位が高い「カテゴリー1」の80位以内も「カテゴリー11」の81〜101位も逃し、予選会に望みを託していたが、25位以内に入り「カテゴリー15」の資格を得た。