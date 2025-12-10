元TBSでフリーアナウンサーの吉田明世（37）が9日に放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)に出演。子育てに関する他人からの指摘について語った。

この日のテーマは“育児警察”。他人から育児にいき過ぎた指摘や批判をされたことがあるという悩みについて議論された。

現在7歳の娘と4歳の息子を育てる吉田アナ。「とにかくスマホは“育児警察”に捕まりやすい」と語り出した。

「なるべくスマホとかYouTubeは渡さない方が良いっていうのいうのは、いろんな育児本とか見て分かってはいる」と前置き。「外食するときに折り紙とかモールとかお絵かきとかいっぱい盛っていくんですけど限度があって。（子供が）食べ終わって親が食べ残したもの食べなきゃいけないってなったときに最後にスマホを渡す」と説明した。

「周りに迷惑かけないように音も全部消すんですけど、冷たい視線を感じることがある」と回顧。「実際に“こんなところでスマホ見せて”って言われたこともありますし、皆さんのことを思ってスマホなんだけど、結果冷たい目で見られて。どうしたらいいのってうのはあります」とやるせない思いを明かした。