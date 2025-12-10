【バーチャファイター ゲーミングコントローラーPRO-4（PC用）】 12月11日 発売予定 価格：7,980円

タイプツーは、ゲーミングコントローラー「バーチャファイター ゲーミングコントローラーPRO-4（PC用）」を12月11日に発売する。価格は7,980円。

本商品は3D格闘ゲーム「バーチャファイター」デザインのPC用多機能コントローラー。USBケーブルでの有線接続と、付属の2.4GHzレシーバーによる無線接続ができ、有線・無線ともに、ポーリングレート1000Hz（マウスの位置やクリックなどの情報を1秒間に1000回送信）の低遅延仕様となっている。

アナログスティックには、入力精度が高く誤作動（ドリフト現象）が発生しにくい「ホールエフェクトセンサー」が採用され、支柱は金属製パーツとなっており摩耗を軽減。

使用頻度の高いボタン（A／B／X／Y／LB／RB／LT／RT）には、わずかな力で反応し、応答性・耐久性に優れた「小型マイクロスイッチ」が搭載されている。

背面には4つの「拡張ボタン」が配置され、「トリガー深度切り替えスイッチ」で、LT／RTボタンのトリガー深度を2段階で変更できる。さらに、使用頻度の高い一部のボタンは、別のボタンの機能を設定できる「ボタン割り当て機能」に対応している。

その他、「ケーブルロック機構」、「連射機能」、「連射ホールド機能」を搭載している。

対応機種

パソコン（Windows 10/11）／Switch 2／Switch／Switch（有機ELモデル）／Switch Liteなど

※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。

※Switch2／Switch／Switch（有機ELモデル）にTVモード以外で有線接続する場合や、Switch Liteに有線接続する場合は、別途USB A to Type-C変換コネクターなどが必要です。

※Switch2のCボタンおよびヘッドホンマイク端子は搭載していません。

※振動／NFC／モーションIRカメラ／おしらせランプなどの機能には対応していません。

※今後ファームウェアのアップデートなどにより、対応機種が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

製品仕様

・セット内容： ゲーミングコントローラーPRO-4×1、2.4GHzレシーバー×1、レシーバー収納スペース付きUSBケーブル（USB A to Type-C、約1.8m）×1

・サイズ・重量：約153×103×60mm、約174g

(C)SEGA