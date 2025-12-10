Evolution Championship Seriesは12月10日、2026年6月に開催予定の格闘ゲームの祭典「EVO 2026」におけるメイン種目を発表した。

アメリカ・ラスベガスで開催される「EVO 2026」のメイン種目が発表。全12タイトルで「ストリートファイター6」や「鉄拳8」、「GUILTY GEAR -STRIVE-」、「バーチャファイター5 R.E.V.O.」、「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」「餓狼伝説 City of the Wolves」、「UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes」、「BLAZBLUE CENTRALFICTION」、「ヴァンパイア セイヴァー」、「Invincible VS」、「Rivals of Aether II」、「2XKO」がラインナップされている。

今回の発表に合わせて「EVO 2026」の早期割引チケットの販売も開始されている。

