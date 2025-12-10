ソフトバンクは10日、2026年2月1日（日）から3月3日（火）の期間で、春季キャンプとスプリングトレーニングを今年も宮崎県宮崎市と福岡県筑後市で開催することになったと発表した。

また、スカパーＪＳＡＴ株式会社と、春季キャンプおよびスプリングトレーニングのネーミングライツ契約を締結。名称は「福岡ソフトバンクホークス 春季キャンプ2026 in宮崎 Supported by スカパー!」・「福岡ソフトバンクホークス スプリングトレーニング2026 in 筑後 Supported by スカパー!」となる。なお、スカパー!では春季キャンプ2026 in 宮崎の全日程を「スポーツライブ＋」にて生中継。

開催日程：2026年2月1日（日）〜3月3日（火）※宮崎A組は3月1日（日）まで

休日：2月5日（木）・9日（月）・13日（金）・18日（水）・24日（火）

▼宮崎

名称：福岡ソフトバンクホークス 春季キャンプ2026 in 宮崎 Supported by スカパー!

場所：宮崎市 生目の杜運動公園

▼筑後

名称：福岡ソフトバンクホークス スプリングトレーニング2026 in 筑後 Supported by スカパー!

場所：筑後市 HAWKSベースボールパーク筑後