ツインズで監督を務めたバルデリ氏がドジャースに“加入”

3年連続での世界一を狙うドジャースが“大型補強”に成功している。ツインズ地元紙「スター・トリビューン」のボビー・ナイチンゲール記者は9日（日本時間10日）、自身のX（旧ツイッター）で、今季ツインズの監督を務めたロコ・バルデリ氏がドジャースのフロントに加入すると報じている。

ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」では、バルデリ氏の“加入”について、アンドリュー・フリードマン編成本部長にインタビューを敢行。司会者が「あなたはバルデリとレイズで関係性を築いています。彼を取り入れた。彼を招聘したことは素晴らしいことだと思います。大きな貢献をしてくれますよね？」と尋ねた。

フリードマンは2014年までレイズにGMとして在籍。バルデリ氏は2010年に選手、コーチとしてレイズのユニホームを着ていた。フリードマンは「私がレイズにいた頃、彼は選手としてプレーしていた。私が知るなかで彼は最高の人間の1人だ。野球IQは素晴らしいし、人との接し方も上手。彼は私たちの選手育成（部門）に関われることについて興奮しているよ。才能ある若手外野手（の育成）を助けてほしい。彼の思考、人との接し方は次元が違うんだよ」などと話し、バルデリ氏を評価していた。

バルデリ氏は今季ツインズの監督を務めたが、70勝92敗でア・リーグ中地区4位に終わった責任を問われ監督を解任された。ただ2019年をはじめ3度の地区優勝を果たすなど、監督としての手腕を評価する声は高く、ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースを裏方としてサポートすることになりそうだ。（Full-Count編集部）