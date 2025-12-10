「東南アジア諸国連合」の略語は？アルファベット5文字で答えてください！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「東南アジア諸国連合」の略語はなんでしょうか？

正解は「ASEAN（Association of South East Asian Nations）」でした！

ASEANとは、1967年に東南アジア地域であるタイ・インドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポールの5ヵ国によって設立された地域協力機構のこと。

その後も加盟国がつぎつぎと増加し、現在では10ヵ国から構成されています。

設立の目的のひとつとして「域内における経済成長、社会・文化的発展の促進」が挙げられており、実際に経済成長が著しく、潜在力が高い地域として、世界中から注目を集めていますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

